Новая портативная консоль RG40XX от Anbernic эмулирует игры PS1 и PSP

Компания Anbernic объявила о выпуске новой консоли RG40XX. Согласно порталу RetroDodo, модель оснащена 4-дюймовым IPS-экраном с разрешением 640×480 пикселей. Ее дизайн выполнен в традиционном стиле с набором стандартных кнопок и двумя стиками с RGB-подсветкой.

За производительность RG40XX отвечает четырехъядерный процессор Allwinner H700 с частотой 1,5 ГГц, графический процессор G31 MP2 и 1 ГБ ОЗУ LPDDR4. Предустановлена операционная система на базе Linux. По словам производителя, указанное “железо” позволяет эмулировать ретро-игры с PlayStation и более ранних консолей.

Кроме того, устройство справится со сложными играми для PSP и Nintendo 64. Гаджет снабжен аккумулятором емкостью 3300 мАч, разъемом HDMI для трансляции на ТВ или монитор. Предусмотрена поддержка Bluetooth 4.2 и Wi-Fi для сопряжения внешних контроллеров и выхода в Интернет.

Стоимость консоли пока не объявлена. Однако ожидается, что она будет ниже 99 долларов (примерно 8,4 тысяч рублей). Недавно в Интернете появились изображения новой консоли Xbox.