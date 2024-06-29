Знаменитый тост Сталина за российский народ внесут в школьные учебники

Знаменитый тост Иосифа Сталина, поднятый им за российский народ, со следующего учебного года включат в школьные учебники по истории, рассказали в Минпросвещения.

Короткую, но ставшую легендарной речь советский лидер произнёс на приёме в Кремле 24 мая 1945 года.

Чиновники от образования считают, что такая глава в школьных учебниках поспособствует тому, чтобы подрастающее поколение гордилось своей историей, а также укрепит единство многонационального народа Российской Федерации

– По сути Сталин напомнил, что разбили немцев не какие-нибудь там прибалты, не вероломные американцы, а главным образом именно мы, россияне – калмыки, татары, башкиры и другие. Поэтому его слова должны излагаться в школьных учебниках истории, здесь сомнений нет, – говорит заместитель министра Валерий Кудрин.

В изложение событий внесут лишь одну коррективу – детям не будут говорить, что эта речь была застольным тостом, чтобы не агитировать их пить алкоголь, подражая Сталину.

– Конечно, в школьном учебнике про алкоголь мы не можем писать в таком ключе. Можно было бы написать, что Гитлер пил, чтобы была явно негативная коннотация – пьёшь алкоголь, значит, ты Гитлер. И даже нужно так написать, наверное, – добавил чиновник.

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