Врач предупредила, что чрезмерная потеря веса чревата для здоровья

По словам Юлии Репниковой, резкое похудение негативно сказывается на организме — при потере более 4 килограммов в месяц ухудшается работа почек и печени. Причиной тому становится увеличение токсинов в организме в процессе расщепления жиров, пояснила врач в комментарии РИА Новости.

«Не более 4 килограммов в месяц, иначе печень и почки откажут», — заявила Репникова.

По словам эндокринолога, оптимальный темп похудения не должен превышать 2 килограммов в месяц. Это позволит сохранить эффект от снижения веса.

Медик добавила, что стремительная потеря веса запускает в организме защитные механизмы: питательные вещества из пищи идут на образование жировых запасов, а метаболизм замедляется. После достижения желаемого веса это может привести к быстрому набору новых килограммов.