 

Врач предупредила, что чрезмерная потеря веса чревата для здоровья

29.06.2024, 14:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По словам Юлии Репниковой, резкое похудение негативно сказывается на организме — при потере более 4 килограммов в месяц ухудшается работа почек и печени. Причиной тому становится увеличение токсинов в организме в процессе расщепления жиров, пояснила врач в комментарии РИА Новости.

«Не более 4 килограммов в месяц, иначе печень и почки откажут», — заявила Репникова.

По словам эндокринолога, оптимальный темп похудения не должен превышать 2 килограммов в месяц. Это позволит сохранить эффект от снижения веса.

Медик добавила, что стремительная потеря веса запускает в организме защитные механизмы: питательные вещества из пищи идут на образование жировых запасов, а метаболизм замедляется. После достижения желаемого веса это может привести к быстрому набору новых килограммов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Apple добавила RCS в iMessage, но отказалась от сквозного шифрования

29.06 / Игровой ноутбук MSI Titan 18 Pro оценен в 254 тысячи рублей

29.06 / В рамках 14 пакета санкций ЕС россиян не допустят на международные олимпиады по математике, физике и программированию

29.06 / Нейроонколог дала советы по снижению риска развития рака мозга

29.06 / Мнение: ЛюдЯм ндравится

29.06 / Мнение «аналитика»: О суровом немецком юморе… Кому теперь не до смеха?

29.06 / “Хочу верить, что сейчас я не на пике” – Юлианна Караулова о карьере, друзьях, “Фабрике звезд” и “Кто хочет стать миллионером?”

29.06 / Мнение: Беспилотные трамваи в Петербурге, завод роботов в Подмосковье и российские чипы для авиации

29.06 / Новая портативная консоль RG40XX от Anbernic эмулирует игры PS1 и PSP

29.06 / Знаменитый тост Сталина за российский народ внесут в школьные учебники

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика