Трихолог рассказала, как на волосы влияет животный белок

Трихолог Наталья Лукашева обратила внимание на важность употребления животного белка для сохранения здоровья волос. По ее словам, кератин является основным компонентом волос, а для его выработки организму необходимы незаменимые аминокислоты, которые содержатся в животных белках.

Если белок употребляется в недостаточном количестве или вообще исключен из рациона, это может привести к ослаблению и выпадению волос. Кроме того, на состояние волос влияет дефицит микроэлементов, особенно железа, вызывающий анемию.

Недостаток железа особенно часто провоцирует выпадение и ломкость волос у женщин. Среди других микроэлементов, недостаток которых отрицательно сказывается на густоте и росте волос, трихолог называет цинк, медь, селен, магний и кальций.