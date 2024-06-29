 

В Петербурге задержали переодетого в школьницу английского посла, пытавшегося попасть на праздник выпускников

29.06.2024, 13:33, Разное
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Посол Великобритании в России Найджел Кейси был задержан в Санкт-Петербурге вечером 28 июня — 55-летний мужчина переоделся в школьницу и попытался попасть на «Алые паруса».

Как отмечается в официальном пресс-релизе МВД, дипломат использовал профессиональный грим, а на пункте пропуска предъявил приглашение на праздник выпускников и поддельный ученический билет на имя Энгельсины Маркизовой.

– На подозрительное лицо обратили внимание другие школьники, которые обратились к сотрудникам полиции. В ходе беседы удалось установить, что это не выпускница одной из школ Центрального района, а послом Великобритании, — говорится в пресс-релизе.

По информации «Фонтанки.ру» причиной провала дипломата стал некачественный грим — 28 июня в Петербурге было 30 градусов выше нуля и «косметика потекла, обнажая его истинное предпенсионное лицо».

Когда посла вывели на чистую воду, он предъявил свой настоящий паспорт и верительные грамоты, после чего потребовал не задерживать его в соответсвии с Венской конвенцией. Полицейские составили протокол и Кейси был отпущен.

– Даже не знаю, как это комментировать. Сначала я подумала, что это фейк и позвонила Найджелу. Он подтвердил все факты и сказал, что всю жизнь мечтал посетить «Алые паруса», но легально билет достать не смог. Может быть даже мы не будем направлять Великобритании ноту, потому что переодетый в школьницу посол — это очень смешно, — написала в своём Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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