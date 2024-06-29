Куда машину приковать, чтоб не смогли ее угнать?

До чего дошел в Британии прогресс? Буквально до невиданных чудес! Причем «технических», не дающих варам угонять транспортные средства. На фотографии запечатлен припаркованный на жилой улице в Лондоне Land Rover, а к нему прикреплена прочная велосипедная цепь, обмотанная вокруг дерева.

Оказывается, отчаявшиеся британские автовладельцы, опасающиеся угона своих автомобилей, придумали «ноу-хау», оказавшееся старым проверенным способом, многажды используемым. Думаете, для машин? Отнюдь! В современном мире — для велосипедов и самокатов, а в более древние времена — для коней ретивых, правда тех просто привязывали, а нынешние — аж приковывают!

Причем к бедным-несчастным деревьям, коим надлежит заботиться, чтобы дорогую человеческую игрушку не угнали. И куда только смотрят «зеленые»?

Водители, беспокоящиеся о безопасности своих машин, прибегли к этим дополнительным мерам после появления настоящего «технического усовершенствования» — системы бесключевого доступа. На что рассчитывали изобретатели?

Не иначе как на то, что владельцы внедорожников живут в сферическом вакууме, где ни о каких угонщиках и слыхом не слыхивали. Ну а в нашем грешном мире, где преступники всех мастей плодятся со скоростью микроорганизмов в чашке петри, такие «мастера» угоняют самы навороченные автомобили за считанные секунды.

В потому владельцы привязывают нынче свои Land Rover к деревьям с помощи велосипедных замков, поскольку роскошные авто этой марки трижды попадали в десятку самых угоняемых автомобилей в Великобритании. Это было замечено после заявления компании Land Rover об инвестировании 1 млн фунтов стерлингов (108,5 млн рублей) в помощь полиции в поимке угонщиков, из-за которых роскошный автомобиль выглядит как бесполезная покупка. Система доступа в автомобили без ключа сделала их мишенью для угонщиков, однако руководители компании отрицают, что машину легко украсть.

По данным What Car, три модели Land Rover вошли в десятку самых угоняемых автомобилей в Великобритании в 2023 году. Несмотря на это, они остаются транспортным средством, достойным королевской семьи. В 2023 году королевский Land Rover короля Карла был продан на аукционе.

Модель Discovery 3 была доставлена ​​в Хайгроув-хаус в 2007 году для использования принцем Уэльским Чарльзом. Автомобиль был выставлен на продажу через три года с пробегом 117 816 миль (189 606,47 км). Компания Collecting Cars, которая занимается продажей, описывает автомобиль как «прекрасный экземпляр с прекрасно задокументированным королевским происхождением».

Король Чарльз — не единственный в королевской семье, кто питает слабость к Land Rover. Ныне покойный принц Филипп, который приходится ему отцом, как известно, особенно любил этот автомобиль. Этот сделанный на заказ Land Rover был даже использован, для передвижения его гроба на похоронах в 2021 году.

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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