Стал известен ежедневный шифр для игры Hamster Kombat на 29 июня

Популярная криптоигра Hamster Kombat, доступная в Telegram, обновила свой секретный шифр, который будет действовать до 29 июня. Команда разработчиков ежесуточно добавляет новые шифры и комбо-карты в свою игру. Игрокам, успешно разгадавшим секретный шифр, будет начислен бонус в размере 1 млн внутриигровых токенов HMSTR.

Текущий секретный шифр выглядит следующим образом: ETHER. Для его разгадывания требуется перейти в главное меню Hamster Kombat и нажать на кнопку «Ежедневный шифр». Затем необходимо поочередно ввести все буквы кодового слова с помощью азбуки Морзе. Быстрое нажатие на изображение хомяка означает точку, а длительное нажатие (2-3 секунды) – тире. Комбинация знаков для буквы E – «.», T – «–», H – «. . .», E – «.», R – «. — .».

Данный шифр будет активен до 22:00 по московскому времени, после чего поменяется. Hamster Kombat – криптоигра, в которой игроки зарабатывают очки, нажимая на экран. Разработчики заверяют, что после листинга на бирже внутриигровые монеты можно будет обменять на реальную криптовалюту.

Эксперты, однако, советуют не возлагать больших надежд на заработок в Hamster Kombat. Блокчейн-специалист Олег Лупиков и бывший руководитель Binance СНГ Владимир Смеркис предупреждают, что с ростом количества игроков распределение токенов будет усложняться. Кроме Hamster Kombat, существуют и другие криптоигры, такие как Blum и Catizen.