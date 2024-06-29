Российские дзюдоисты отказались от участия в Олимпиаде в Париже

Глава Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили поддержал решение российских дзюдоистов не ехать на Олимпиаду-2024 в Париж.

«Международный олимпийский комитет (МОК) создал неприемлемые условия для участия российских спортсменов в Олимпиаде. Из 17 наших дзюдоистов, которые набрали олимпийские очки, на Игры допустили только четырех. Такое отношение к российскому спорту несправедливо и дискриминационно», – заявил Мамиашвили.

Он отметил, что российские дзюдоисты мужественно и благородно приняли решение отказаться от участия в Олимпиаде.

«Они достойно прошли все этапы отбора и заслужили право выступать на Олимпийских играх. Считаю, что они с гордо поднятой головой приняли данное решение», – сказал Мамиашвили.

Глава ФСБР подчеркнул, что РФ должна сделать все возможное, чтобы обеспечить присутствие своих спортсменов на международных соревнованиях, несмотря на попытки их отстранения.

«Мы должны бороться за свое место в мировом спорте. Надо костьми лечь, но быть там», – отметил Мамиашвили.