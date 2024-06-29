 

Российские дзюдоисты отказались от участия в Олимпиаде в Париже

29.06.2024, 12:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Глава Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили поддержал решение российских дзюдоистов не ехать на Олимпиаду-2024 в Париж.

«Международный олимпийский комитет (МОК) создал неприемлемые условия для участия российских спортсменов в Олимпиаде. Из 17 наших дзюдоистов, которые набрали олимпийские очки, на Игры допустили только четырех. Такое отношение к российскому спорту несправедливо и дискриминационно», – заявил Мамиашвили.

Он отметил, что российские дзюдоисты мужественно и благородно приняли решение отказаться от участия в Олимпиаде.

«Они достойно прошли все этапы отбора и заслужили право выступать на Олимпийских играх. Считаю, что они с гордо поднятой головой приняли данное решение», – сказал Мамиашвили.

Глава ФСБР подчеркнул, что РФ должна сделать все возможное, чтобы обеспечить присутствие своих спортсменов на международных соревнованиях, несмотря на попытки их отстранения.

«Мы должны бороться за свое место в мировом спорте. Надо костьми лечь, но быть там», – отметил Мамиашвили.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Apple добавила RCS в iMessage, но отказалась от сквозного шифрования

29.06 / Игровой ноутбук MSI Titan 18 Pro оценен в 254 тысячи рублей

29.06 / В рамках 14 пакета санкций ЕС россиян не допустят на международные олимпиады по математике, физике и программированию

29.06 / Нейроонколог дала советы по снижению риска развития рака мозга

29.06 / Мнение: ЛюдЯм ндравится

29.06 / Мнение «аналитика»: О суровом немецком юморе… Кому теперь не до смеха?

29.06 / “Хочу верить, что сейчас я не на пике” – Юлианна Караулова о карьере, друзьях, “Фабрике звезд” и “Кто хочет стать миллионером?”

29.06 / Мнение: Беспилотные трамваи в Петербурге, завод роботов в Подмосковье и российские чипы для авиации

29.06 / Новая портативная консоль RG40XX от Anbernic эмулирует игры PS1 и PSP

29.06 / Знаменитый тост Сталина за российский народ внесут в школьные учебники

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика