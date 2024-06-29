Мнение: Где сварщица может срубить дополнительную тысячу долларов в месяц

«Их нравы». Девушка спрашивает совета на Реддите (ссылка). «Мне 28 лет, я работаю сварщицей в Чикаго, смены с 5 утра до 15:30. Мне нужна дополнительная тысяча долларов, которую я могла бы добывать в качестве подработки, по вечерам или по ночам. Денег у меня совсем нет, так что варианты с вложениями не подойдут.

Сейчас я думаю устроиться дополнительно посудомойщицей, так как я не знаю, чем ещё можно заняться без опыта или почти без опыта немедленно.

Мне надо начать зарабатывать деньги уже в июле, у меня очень срочная ситуация. Буду признательна за любые идеи».

А вот что реддиторы насоветовали девушке:

— Пишите свою работу на видео с помощью камеры ГоуПро, когда вы варите. Вам может показаться, что это скучно, но есть люди, которые смотрят видео, как стригут газоны. Не знаю, что там такого захватывающего, но им нравится. Давайте советы о том, почему вы делаете то, что делаете на работе. Поделитесь своим опытом в сварке, и люди будут обращаться к вам, если им понравится ваша работа, и, возможно, предложат какую-то подработку.

— (ответ от девушки) Это потрясающая идея! Мне нужно будет разобраться, как прикрепить камеру на сварочную маску, и посмотреть несколько видео, чтобы понять, как всё настроить. Спасибо!

— Эй, Дебби из «Бесстыжих», ты никого не обманешь!

— Тебе нужно заняться подработками по субботам. Арендуй сварочный аппарат и включи стоимость аренды в цену для клиента. Все ломают ворота, срывают выхлопные трубы с машин, делают декоративные вещи… Размести свои услуги на торговой площадке и приступай.

— Согласен, многим нужны услуги сварщика. Я подрабатывал этим, когда работал по своей специальности. Много было ремонтов сломанных прицепов для оборудования, металлических лестниц или изготовления нестандартных ворот и лестниц. Нужен всего один хороший проект в месяц, возможно, на один выходной, чтобы это окупилось.

— Барменство — легкая работа, в основном зависящая от навыков. Уверенные руки сварщицы отлично подойдут для точного наливания напитков. Если устроишься в приличный бар, то сможешь зарабатывать несколько сотен долларов за ночь только на чаевых. Особенно в Чикаго.

— Во-первых, подай заявку на новые вакансии сварщика. Узнай, что предлагает рынок. Если рынок предлагает значительно больше по сравнению с твоей текущей зарплатой, но тебе нравится твоя текущая работа, скажи своему начальнику, что тебе нужна надбавка до рыночного уровня плюс дополнительная оплата за твои годы опыта. Если они откажутся, переходи на новую работу, если там предложат более чем на 10% выше твоей текущей зарплаты. Я обнаружил, что мне нужно было менять работу каждые 18-30 месяцев, чтобы моя зарплата увеличивалась на 10-20% в год. Когда ты остаёшься на работе слишком долго, они думают, что ты согласишься на жалкое увеличение зарплаты на 1-3% в год. И большинство людей так и делают. Если ты всё же поменяешь работу, поддерживай связь с твоим старым начальником. Возможно, через два года ты сможешь снова работать у него с увеличением зарплаты на 20-30% по сравнению с тем, что зарабатываешь сейчас. Подводная сварка очень хорошо оплачивается! Просто говорю!

— Погугли «вакансии для сварщиков с командировками». Обычно они оплачиваются по двойной ставке, плюс 33% от зарплаты составляют суточные на жильё и питание, которые не облагаются налогом. Если можешь уехать на 13-недельный контракт, сделай это, и ты заработаешь годовую зарплату за полгода. Обычно нужно работать в 75 милях от твоего места жительства, чтобы получать суточные.

— Можешь ли ты варить вещи на продажу? Выставлять их, например, на Этси, или на местных рынках для более крупных изделий. Мало кто умеет варить, поэтому если ты найдешь товар, который хорошо продается, и который ты можешь производить в большом количестве, это может быть выгодно!

— Ты сварщица и собираешься мыть посуду?! Да ты шутишь, что ли? Посмотри онлайн, девочка. Хэндмейд из сварки! Просто создай несколько крутых вещей своими руками, и ты легко заработаешь свою $1000 в месяц. Я заплатил $800 за сварного краба, чтобы повесить его в моём доме на пляже. Используй то, что ты уже умеешь.

— (ответ от девушки) Я бы именно так и сделала, если бы у меня было оборудование. Но мне нужно сначала накопить на него, а пока что я не успеваю даже оплачивать свои текущие счета.

— Если ты открыта к рассмотрению более долгосрочного источника дополнительного дохода, я бы посоветовал заняться торговлей фьючерсами. Может потребоваться несколько месяцев или даже больше года, чтобы освоиться в этой области и развить свои навыки, но как только ты это сделаешь, твой потенциал заработка будет практически неограниченным, а временные затраты минимальными. Ещё одно преимущество заключается в том, что барьер для входа довольно низок, так как теоретически ты можешь учиться самостоятельно и бесплатно, если захочешь.

— Как насчет работы доставщиком пиццы? Можно даже получать деньги «под столом», если это небольшой семейный бизнес. Кроме того, можно рассмотреть типичные варианты: водитель Убер, доставщик для Скип-зе-Дишес/Дор-Даш, водитель доставки Амазон. Также стоит взглянуть на подработки в розничной торговле. Хотя платить там будут на уровне МРОТ, по 700-1000 долларов в месяц… но, по крайней мере, это будет стабильная и практически гарантированная зарплата. Или, поскольку ты работаешь в сфере производства, есть ли другие навыки, которые ты можешь предложить работодателю, например, водитель погрузчика?

— (ответ от девушки) Да, доставка пиццы звучит заманчиво! У меня двухдверный автомобиль, поэтому Убер/Лифт отпадают, но доставка еды и продуктов может стать неплохим вариантом, стоит попробовать и посмотреть, насколько это прибыльно. Я умею водить погрузчик, но не знаю, есть ли вакансии на неполный рабочий день. Я подумаю об этом, спасибо!

— Есть ли поблизости какой-нибудь общественный колледж или профессиональный учебный центр, где вы могли бы стать инструктором по сварке?

— Ты можешь чинить металлические ограды.

— Подработка. Я знаю многих профессионалов, которые принимают участие в «субботних тусовках», чтобы заработать «денег на пиво» (обычно от 200 до 500 долларов за выходные). У вас есть уникальный навык, вы можете монетизировать его, продвигать на рынок и управлять им как бизнесом. Я нанимал бетонщиков, на работы по моему дому и подъездной дорожке к нему. Сварщики востребованы, и их трудно найти.

— Ты знакома с какими-либо видами спорта? Я работаю судьей на играх по медленному софтболу для взрослых пару вечеров в неделю. Платят 40 долларов за игру, но это по форме 1099. Работа простая. Обычно я сужу 6-8 игр в неделю (3-4 игры два вечера в неделю) и зарабатываю около 1-1,2 тысячи долларов в месяц. При этом у меня остаются свободные выходные.

— Я не знаю, сколько стоит оборудование для сварки, но, сваркой вы наверняка могли бы заработать больше. Может быть, стоит подсчитать это. Если у вас нет денег на покупку оборудования, найдите работу на неполный рабочий день, откладывайте все заработанные деньги и как можно скорее купите инструменты.

PS. Немного «наших нравов», для контраста. Не знаю, как дела обстоят в Чикаго, а в моём родном Петербурге приличный сварочный аппарат можно взять в аренду за 800 рублей, ещё в 100 рублей обойдётся аренда маски хамелеона и за 350 рублей можно купить килограмм электродов троек. Итого — 1250 рублей расходов на небольшую халтуру, за которую клиент заплатит никак не меньше 5000 рублей.

PPS. Совет заняться фьючерсами откровенно плох. Фьючерсы — нормальный биржевой инструмент, в некоторых ситуациях даже незаменимый, но сварщице из Чикаго, у которой не хватает денег на оплату коммуналки, спекуляции фьючерсами навряд ли принесут что-либо, кроме потерянного времени и убытков.