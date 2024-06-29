 

Рупор кремлевской пропаганды: В Иране пройдет второй тур выборов президента

29.06.2024, 11:45, Разное
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Промежуточные итоги выборов президента Ирана

На президентских выборах в Иране лидируют реформатор Масуд Пезешкян и консерватор Саида Джалили.
Подсчет еще продолжается, но ни один из кандидатов не сможет набрать 50% в первом туре, так что Пезекшян и Джалили поборются во втором туре. Джалили пользуется поддержкой аятоллы Хаменеи и к нему, вероятно, перетекут голоса других консервативных кандидатов, которые не прошли в следующий тур. Джалили символизирует собой продолжателя курса Раиси, в то время как пользующийся поддержкой реформистского крыла Пезекшян скорее отсылает к временам Роухани.

Явка – 40%

Всего подсчитано голосов: 24 535 185 голосов.

– Масуд Пезешкиян: 10 415 191 голос (42,45%)
– Саид Джалили: 9 473 298 голосов (38,61%)
– Мохаммад Бакер Галибаф: 3 383 340 голосов (13,79%)
– Мостафа Пурмохаммади: 206 397 голосов (0,08%)
– Недействительные бюллетени: 1 056 959 (4,3 %)

Консервативное крыло в сумме имеет 52,4 процента
Реформаторы 42,45

https://t.me/Abbasdjuma/18290 – цинк

Источник: Colonel Cassad


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