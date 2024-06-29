 

Новая порция репараций от Англии поступила на счета банка «Империал»

29.06.2024, 11:33, Разное
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На аудиенцию к Государю в Нове-Огарёве пожаловал граф Костин, возглавитель крупнейшего в империи банка. Дворянин оповестил Светлейшего о поступлении очередного транша с британскими репарациями на счета «Империала».

Костин сообщил, что аглицкие перечислили в государственную казну 2 миллиона рублей серебром, 5 миллионов фунтов, 2,5 млн тройских унций злата, три контейнера чайного пойла, ассигнации Банка Англии, три автотелеги Rolls-Royce и набор кирпичей для чистки ружей. Транш стал пятым от момента признания Мелкобританией поражения в войне и распада её на Англию, Шотландию и Уэльс и отчуждения Северной Ирландии. 

«Светлейший Государь! Несмотря на то что британские чухонцы выплачивают нам не всё в законтрактованном объёме, но они слёзно били челом и просили отнестись к ним с пониманием – страна бедная, авось за двадцать годков всё и заплатят, а пока что есть, то и дают», – сказал боярин Костин.

Уже через месяц агличане выплатят очередную порцию репараций товарами – на Русь кораблями привезут хмель, солод, а также островное пиво и виски. Придворный шут аглицкого монарха Роуен Аткинсон выступит на свадьбе бояр в Тверской губернии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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