 

Россияне смогут расплачиваться своими картами в Танзании

29.06.2024, 11:21, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российские банковские карты могут заработать в Танзании. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посла РФ в африканской стране Андрея Аветисяна.

Дипломат заявил, что прорабатывается возможность оплаты покупок российскими картами для туристов, отдыхающих в Танзании. По словам Аветисяна, танзанийская сторона заинтересована в развитии торгово-экономических отношений с Россией. Важным шагом в этом направлении станет налаживание межбанковского взаимодействия.

До конца 2024 года планируется запуск прямых авиарейсов из РФ в Танзанию. Также станут доступны прямые перелеты в Кувейт, Индонезию и Саудовскую Аравию.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Мнение: Можно ли конкурировать с китайским автопромом, главный китайский рынок сбыта и рыночные цены на авто

29.06 / СМИ: Сергей Собянин лично разнёс кувалдой макет двухэтажного троллейбуса ЯТБ-3 в музее транспорта

29.06 / Apple добавила RCS в iMessage, но отказалась от сквозного шифрования

29.06 / Игровой ноутбук MSI Titan 18 Pro оценен в 254 тысячи рублей

29.06 / В рамках 14 пакета санкций ЕС россиян не допустят на международные олимпиады по математике, физике и программированию

29.06 / Нейроонколог дала советы по снижению риска развития рака мозга

29.06 / Мнение: ЛюдЯм ндравится

29.06 / Мнение «аналитика»: О суровом немецком юморе… Кому теперь не до смеха?

29.06 / “Хочу верить, что сейчас я не на пике” – Юлианна Караулова о карьере, друзьях, “Фабрике звезд” и “Кто хочет стать миллионером?”

29.06 / Мнение: Беспилотные трамваи в Петербурге, завод роботов в Подмосковье и российские чипы для авиации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика