Россияне смогут расплачиваться своими картами в Танзании

Российские банковские карты могут заработать в Танзании. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посла РФ в африканской стране Андрея Аветисяна.

Дипломат заявил, что прорабатывается возможность оплаты покупок российскими картами для туристов, отдыхающих в Танзании. По словам Аветисяна, танзанийская сторона заинтересована в развитии торгово-экономических отношений с Россией. Важным шагом в этом направлении станет налаживание межбанковского взаимодействия.

До конца 2024 года планируется запуск прямых авиарейсов из РФ в Танзанию. Также станут доступны прямые перелеты в Кувейт, Индонезию и Саудовскую Аравию.