 

Профессор Миршаймер – реальность на поле боя опровергает заявления США по Украине

29.06.2024, 10:40, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Заявления администрации президента Джо Байдена об успехах ВСУ не соответствуют действительности — напротив, российские силы буквально громят их на поле боя, заявил американский политолог Джон Миршаймер. Более того, Миршаймер отмечает, что РФ вывела из строя значительную часть этой энергосистемы Украины, и в грядущие месяцы положение дел будет только ухудшаться.

ДЖОН МИРШАЙМЕР, американский политолог, профессор: Факт в том, что Путин никогда не был заинтересован в завоевании всей Украины целиком. Свидетельств, подтверждающих такое утверждение, нет. Но, учитывая нынешнее положение дел, более важно то, что его (Энтони Блинкена. — ИноТВ) слова о том, что Украина не только неплохо справляется на поле боя, но и успешно препятствует продвижению российских сил, попросту не соответствуют действительности.

Если с точки зрения военного конфликта посмотреть на происходящее на поле боя и даже глубже на территории Украины, становится очевидно, что русские буквально громят украинцев. На линии фронта они убивают огромное количество украинских солдат. Да, в плане захвата территории их продвижение довольно неспешное, но, как мы с вами оба знаем, это не имеет особого значения. Значение имеет соотношение потерь. А это соотношение в данный момент решительно складывается в пользу России, у которой изначально больше человеческих ресурсов.

Кроме того, просто поразительно, как РФ распоряжается своими военно-воздушными силами, какие разрушения она несёт, скажем, энергосистеме Украины. Они вывели из строя настолько значительную часть этой энергосистемы, что электроснабжение Украины сократилось вполовину. Во многих местах на Украине на протяжении 10 часов в день вообще нет электричества.

И в грядущие месяцы это положение дел будет только ухудшаться, поскольку русские продолжат наносить удары по электросети. А потом, когда наступит осень и, особенно, зима, населению Украины придётся совсем несладко. Кстати говоря, когда выводишь из строя энергосеть, это наносит огромный ущерб не только мирному населению, но также имеет различные негативные последствия для вашей промышленности и вооружённых сил. Так что идея о том, что у Украины всё хорошо, и мы помогаем им стабилизировать ситуацию — это бред. Это лишь очередной пример того, как Тони Блинкен и администрация Байдена в целом делают заявления, совершенно лишённые смысла. У Украины огромные проблемы, и у нас тоже.

Дата выхода в эфир 27 июня 2024 года.


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