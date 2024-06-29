 

Теннисистка Калинская не примет участие в Олимпиаде 2024

29.06.2024, 10:15, Разное
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Президент Федерации тенниса РФ Шамиль Тарпищев заявил о том, что Анна Калинская не примет участие в Олимпийских играх — 2024 в Париже. Это будет происходить даже после того, как Международный олимпийский комитет опубликовал список допущенных российских спортсменов, в который вошла и Калинская.

«Калинская, к сожалению, не сыграет на Олимпиаде», — добавил он. На данный момент список атлетов, допущенных к Олимпиаде МОК, является дополнением.

Напомним, что Олимпиада-2024 в Париже будет проходить в период с 26 июля по 11 августа. Спортсмены из РФ и Белоруссии допускаются к соревнованиям в качестве нейтральных участников.


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