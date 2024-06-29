Мнение «аналитика»: О катастрофе откуда не ждали… Накрывается медным тазом?

И всё-таки мы ухитрились перейти от мира постиндастриала к миру пост-правды, суть которого выражается простым анекдотом:

— Хотите я вам сейчас всю правду расскажу?

— Спасибо, не надо: у меня своя.

Тем сильнее шок, когда «настоящая» правда всё же прорывается в серое вещество. Тогда буквально небо падает на землю, а в мозгах включается тревожная надпись «Alarm!» и громко звучит сирена. Пусть не все ещё прониклись, но именно это сейчас и происходит.

В #США.

Там прошли дебаты 46-го и 45-го президентов за то, кто из них станет следующим в Белом доме. После чего у демократов родилось чёткое ощущение надвигающейся катастрофы. Если раньше намёки на то, что их действующий лидер утерял адекватность, воспринимались «вражьей пропагандой», то теперь сторонники Демпартии воочию убедились, что их оппоненты ничуть не сгущали краски.

И в качестве первой реакции появились призывы «Байден — уйди!».

Но действующий президент Джо #Байден отказался уступить, ещё раз показав себя неадекватом. Но формально он — в своём праве, и теперь демам нужны «сильные шаги», чтобы сохранить за собой Белый дом. Потому что, по их мнению, возвращение туда Дональда Трампа — ещё более сильная катастрофа для #США.

А это значит, что им не остаётся выбора, кроме как задействовать сильный ход — #суд. Менее двух недель осталось до того момента, как нью-йоркский судья Хуан Мерчан постановит приговор по уголовному делу, в котором Дональд #Трамп единогласно признан присяжными виновным по всем пунктам. И ему в худшем случае светит тюрьма. Что для некоторых колеблющихся избирателей станет стоп-сигналом. А учитывая особенности американских выборов, исход которых зависит от шести-восьми «колеблющихся» штатов, приговор с реальным сроком может закрыть бывшему президенту путь к возвращению в Белый дом.

Но и респы это понимают, а значит, поскольку и у них нет других кандидатов, будут упирать на предвзятость суда. Тем более, учитывая необычайно высокую скорость вынесения приговора: например, по уголовному делу Хантера Байдена судья взял себе полгода на размышления, а тут — менее двух месяцев.

Предыдущие выборы «на пеньках» подорвали у миллионов американцев веру в американскую демократию. Эти — могут подорвать веру в американский суд как независимый и справедливый институт. И что останется?

И всеобщее разочарование избирателей станет для #США катастрофой?

—