 

Моника Левински станет новым кандидатом в президенты США от Демократической партии

29.06.2024, 9:33, Разное
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После проваленных Джо Байденом дебатов в штабе Демократической партии США решили заменить своего кандидата на предстоящих выборах президента. Выбор пал на бывшую стажёрку Белого Дома, 50-летнюю Монику Левински.

– К сожалению, в рядах нашей партии не нашлось более-менее известных и популярных политиков на замену Байдена, но 42-й президент Билл Клинтон быстро сориентировался в ситуации и предложил кандидатуру своей хорошей знакомой – Моники Левински. Её преимущество в том, что она имеет уникальный опыт работы в Овальном кабинете непосредственно с самим президентом – избиратели непременно это оценят! – заявил представитель демократов Джейми Харрисон.

Сам экс-президент США не сомневается в успехе своей протеже.

– Следующие дебаты пройдут осенью, и на них весь мир увидит, как Моника умеет работать языком! – уверенно пообещал Билл Клинтон.

Выборы президента США состоятся 5 ноября, главным соперником Моники Левински будет кандидат от республиканцев, 45-й президент США Дональд Трамп, уже занимавший высокий пост в 2017-2021 годах.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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