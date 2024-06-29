Ограничение Apple на RuStore грозит потерей iPhone в России

По мнению аналитика Эльдара Муртазина, Apple не разрешит загрузку приложений из российского магазина RuStore на iPhone в России. Эксперт считает, что Apple фактически покинула российский рынок и вряд ли пойдет на какие-либо уступки.

Для запуска RuStore разработчикам необходимо внести депозит в размере 1 млн евро, что невозможно сделать, поскольку Apple в РФ не работает. Эксперт также отметил юридические трудности с созданием европейского альтернативного магазина, который не сможет полноценно функционировать в России.

Муртазин считает, что продажи iPhone в РФ могут прекратиться с 1 сентября 2025 года, но это не приведет к негативным последствиям для потребителей. Рынок смартфонов заполнят китайские флагманские устройства, которые пользуются спросом и приносят высокую прибыль, что будет выгодно как для клиентов, так и для ритейлеров.