 

Киев слишком долго ждёт истребители F-16, но даже их появление не изменит ход конфликта

29.06.2024, 8:25, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Украинские власти разочарованы длительностью ожидания поставок истребителей F-16 — через два года после того, как Киев начал запрашивать у союзников, самолёты начнут прибывать в страну, но только к концу 2024 года у ВСУ будет около 20 пилотов, чтобы ими управлять. Как пишет Reuters, за это время РФ подготовилась противостоять F-16 и активизировать атаки на необходимую для них инфраструктуру.


АР

В июле, то есть через два года после того, как Киев начал запрашивать у союзников на Западе истребители F-16, на Украину всё же начнут прибывать эти самолёты американского производства, пишет Reuters.

На этом фоне новостное агентство указывает на разочарование украинских властей длительностью процесса, начиная с закупки истребителей и заканчивая обучением украинских пилотов. Всё это время ВСУ приходилось пытаться выживать с истощёнными военно-воздушными силами, а у РФ было время подготовиться к отправке на Украину F-16 и активизировать атаки на инфраструктуру, которая, как ожидается, может быть использована для обслуживания и развертывания истребителей.

По словам экспертов, к концу 2024 года около 20 украинских пилотов будут готовы летать на F-16. Это означает, что у Украины будет больше истребителей, чем квалифицированных лётчиков. При этом ещё более сложной задачей, чем подготовка пилотов, военные аналитики называют техническое обслуживание самолётов. Предполагается, что большую часть ремонта и технического обслуживания необходимо будет проводить на территории Украины, в связи с чем ВСУ, вероятно, придётся полагаться на иностранных подрядчиков.


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