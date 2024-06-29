Медики дали советы по оказанию первой помощи при тепловом ударе

Доктор медицинских наук Алексей Умрюхин рассказал, как помочь себе или близкому при тепловом ударе.

Тепловой удар — опасное состояние, возникающее из-за перегрева организма. Оно может проявиться слабостью, тошнотой, потливостью, потемнением в глазах, нарушением координации движений и покраснениями на коже. Особенно подвержены ему пожилые люди, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями и находится в стрессе.

При появлении первых симптомов теплового удара необходимо незамедлительно уйти в тень и лечь или сесть. Это поможет стабилизировать артериальное давление. Далее рекомендуется облиться холодной водой и выпить большое количество жидкости.