 

Трамп – Путин смеётся над Байденом

29.06.2024, 7:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Во время президентских дебатов Дональд Трамп пообещал добиться освобождения американского репортёра, которого судят в России. По словам Трампа, американец ещё не на свободе, потому что Путин «смеётся» над Байденом.

ВЕДУЩИЙ: Спасибо, президент Байден. Президент Трамп, напомню, вопрос об американцах, которые сейчас страдают от зависимости и которым так трудно получить необходимое лечение.

ДОНАЛЬД ТРАМП, бывший президент США: Поскольку это имеет отношение к вопросу… Он (Байден. — ИноТВ) положил конец политике «оставайся в Мексике», политике «поймай и отпусти»… У меня было «поймай и отпусти в Мексике», а не «поймай и отпусти здесь». Мы столько всего сделали! Непростые переговоры с Мексикой. И я получил всё даром!

Это как с заложниками: при нём мы всегда платим выкуп в шесть миллиардов, каждый раз, когда есть заложник. Вот сейчас наш человек в заложниках, репортёр TheWallStreetJournal. По-моему, хороший парень. И он находится там, наверное, потому что Путин смеётся над этим человеком (Байденом. — ИноТВ) и, наверное, просит за репортёра миллиарды долларов.

Я вытащу его очень быстро, как только вступлю в должность. И даже раньше. Я говорил, что буквально сразу после моей победы на выборах я добьюсь освобождения этого репортёра. Он (Байден. — ИноТВ) должен был вытащить его давным-давно. Но Путин наверняка требует миллиарды, миллиарды долларов, потому что этот человек платит их каждый раз.

У нас было два случая, когда мы заплатили шесть миллиардов долларов за пять человек. Я вытащил 58 человек и, по сути, не заплатил ничего!

Дата выхода в эфир 26 июня 2024 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Профессор Миршаймер – реальность на поле боя опровергает заявления США по Украине

29.06 / Киев слишком долго ждёт истребители F-16, но даже их появление не изменит ход конфликта

29.06 / Америка такого ещё не видела — ведущий Fox News о провале Байдена на дебатах

29.06 / Сам себя закопал — CNN о «жалком» выступлении Байдена, на которое «было больно смотреть»

29.06 / Французский юрист – политики во Франции не думают о страшных последствиях поддержки Украины

29.06 / Дебаты Байдена и Трампа стали катастрофой для демократов — Джеймс Комер

28.06 / Военный конфликт Украине — ярчайший пример провала идеологии американской исключительности

28.06 / France 24 – вопрос о готовности Парижа к приёму Олимпийских игр заставляет мир понервничать

28.06 / Подавшая на развод Алсу сделала заявление о восстановлении отношений с мужем

28.06 / Daily Mail – независимые избиратели присудили победу в дебатах Трампу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика