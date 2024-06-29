 

Америка такого ещё не видела — ведущий Fox News о провале Байдена на дебатах

29.06.2024, 6:10, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

За всю историю телевизионных дебатов американский народ ещё никогда не видел, чтобы выступление кандидата в президенты сравнивали с настоящей катастрофой. Байден был ужасен, он невнятно бормотал и совершенно не владел информацией. Он показал, что совершенно не годен для того, чтобы быть президентом США. Такое мнение выразил телеведущий Шон Хэннити в эфире Fox News.

ВЕДУЩАЯ: Давайте, присоединимся к Шону Хэннити, который сейчас в Атланте. Шон, какова ваша реакция?

ШОН ХЭННИТИ, телеведущий: Знаете, ребята, за всю историю современных президентских теледебатов не думаю, что Америка когда нибудь видела нечто подобное. Я сделал несколько записей и зачитаю вам некоторые из них. 

Это было самое крупное крушение в истории любого кандидата в президенты. С первой минуты его выступления его голос звучал ужасно. Вначале он очень быстро говорил и выглядел отвратительно. И, возможно, худшей частью всего происходящего было когда он вообще не говорил. Тогда он смотрел вникуда с отсутствующим взглядом, если говорить словами Марты. 

Его речь была бессвязной, и это после целой недели подготовки. Он бормотал, спотыкался, оговаривался, путал даты, говорил с трудом. Дважды во время дебатов демонстрировал признаки газообразования в мозгу. Это была настоящая катастрофа. 

Я смотрю, например, на сайт The Drudge Report. И здесь заголовок «Операция «Замените Байдена». В этом нет ничего хорошего. Союз пограничных патрульных выступил с заявлением, в котором говорится: «Чтобы расставить все точки над i, мы никогда не поддерживали и никогда не поддержим Джо Байдена». 

В журнале Politico вышла заметка про то, что Байден поджарился на дебатах. Он бормотал и спотыкался в начале выступления. Операция «Замена» через 130 дней. 

Демократы, которых я знаю, писали мне, что они в полном шоке от того, насколько плохо всё прошло для него сегодня вечером. Я бы хотел… Вы знаете, временами казалось, что вот-вот кто-то встанет и поднимет белый флаг, чтобы признать поражение. Это был конец. Всё кончено. 

Он слишком слаб, он слишком хилый, у него полный когнитивный бардак. У него нет сил для самой сложной, жёсткой должности на планете, быть президентом нашей страны. Это серьёзно, это существенно, и я не знаю, как дальше всё будет развиваться. 

С другой стороны, к чести Трампа, он был полностью включён в процесс, он не схватывал наживку, они спокойно принимал все нападки. Он повторял реплики Джо Байдена и с него всё сходило, как с гуся вода. Он придерживался своего курса и прекрасно показал себя практически по каждому вопросу, который обсуждался. 

Это исторический вечер на том уровне, который я сегодня даже оценить до конца не могу. 

Дата выхода в эфир 28 июня 2024 года.  


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