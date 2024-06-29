Мнение «аналитика»: Об автопроме, который мы заслужили… Новости-хреновости?



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И лишь когда растаяли снега и вылезли все «подснежники» и скелеты в шкафу, стало понятно, что происходит с российским автопромом в отдельно взятой Москве. Тренд за два года стал вполне чётким. Как слово пацана.

Кстати, помните, как тогда нам сулили расцвет отечественного автомобилестроения?

Так вот, примерно так и случилось… Почти…

Этим летом в Москве стало особенно заметно изобилие гордости отечественной автомобильной промышленности на улицах и во дворах. Можно сказать, она переживает ренессанс. Вот такая продукция, как на заглавном фото, да. За пределами Садового кольца её уже можно встретить чуть ли не в каждом втором дворе, пусть и в единичных экземплярах. Многие свежевыкрашены и оттюнингованы.

А ещё больше автопрома китайского. «Омоды», HAVAL’ы, «Geely» и прочие «Вишенки» постепенно вытесняют былых немцев и корейцев. Владельцы пока довольны — ещё и года с момента покупки не прошло, а ездят, как новенькие. Впрочем, численно пока преобладают европейские, корейские, японские «старички» и «старушки», благоразумно купленные ещё до того, как…

Но и новинок из этих стран тоже хватает на московском авторынке. При всей широте производственного и модельного рядов, их объединяет одно — ослепительно-белый цвет. Совсем как в каких-нибудь Эмиратах, откуда, они, вероятно и прибыли в Первопрестольную по параллельному импорту. Да, по ценам сильно выше, чем были когда-то не так давно. Так ведь и з/п у белых людей выросли. Могут позволить себе и белые машины. Правда, обслуживать их потом придётся в «серых» автосалонах.

И лишь одно сложно найти в Москве — «Москвичи» местной сборки. Поговаривают, что их ассортимент увеличился уже до шести моделей. Но ни одной пока не видно просто так. Что, впрочем, вполне объяснимо. В начале 2023 года представители столичного автозавода «Москвич» озвучивали замах на 100 тыс. машин в 2024 году. К концу 2023-го они пересмотрели этот амбициозный план в сторону сокращения вдвое. А теперь говорят, что продажи этих JAC’ов с переклеенными шильдиками составят в текущем году только 26 тыс. шт. Зато цены выше на 3-5%. Ну, чёткие пацаны, да.

Выходит, таки место проклято?

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