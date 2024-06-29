Рупор кремлевской пропаганды: Освобождена Раздоловка

МО РФ сообщило об освождении поселка Раздоловка на Северском выступе. Зачистка поселка завершена. Флаги РФ и ВДВ в поселке были подняты еще несколько дней назад.

Можно ожидать дальнейших атак ВС РФ в северном направлении и расширения зоны контроля к востоку, где со стороны Веселого ВС РФ давят на станцию Выемка.

Именно в районе Раздоловке весной 2023 года остановилось наступление ЧВК Вагнер к северо-западу от Соледара. Сейчас фронт здесь наконец тоже сдвинулся.

PS. Раздоловка признана Украиной неважной и дотационной.

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