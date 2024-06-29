 

Рупор кремлевской пропаганды: Освобождена Раздоловка

29.06.2024, 3:51, Разное
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МО РФ сообщило об освождении поселка Раздоловка на Северском выступе. Зачистка поселка завершена. Флаги РФ и ВДВ в поселке были подняты еще несколько дней назад.
Можно ожидать дальнейших атак ВС РФ в северном направлении и расширения зоны контроля к востоку, где со стороны Веселого ВС РФ давят на станцию Выемка.
Именно в районе Раздоловке весной 2023 года остановилось наступление ЧВК Вагнер к северо-западу от Соледара. Сейчас фронт здесь наконец тоже сдвинулся.

PS. Раздоловка признана Украиной неважной и дотационной.

Источник: Colonel Cassad


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