Рупор кремлевской пропаганды: Россия увеличит производство ракет малой и средней дальности

Путин прозрачно намекнул на то, что в ответ на действия США Россия может начать развертывание баллистических ракет малой и средней дальности. Тех самых, которые были ограничены договором ДРСМД из которого вышли США. Во время прошлой Холодной войны, наличие таких ракет с ядерными боеголовками серьезно повышало риск ядерной войны и внезапного ядерного удара по крупнейшим центрам ОВД и НАТО.

Теперь же сдерживающих ограничителей нет, старая архитектура ракетно-ядерного сдерживания разрушена, страх перед ядерной войной недостаточен, поэтому дальнейшая гонка ракетно-ядерных вооружений является неизбежным сценарием.

Лишь гарантия неприемлемого ущерба удерживает НАТО от прямого нападения на РФ. Соответственно, чем больше у России будет средств доставки ядерного оружия и кол-во боеголовок, тем менее вероятно, что НАТО решится на прямую войну, хотя от идеи вести конвенциональную войну против России они конечно же не откажутся.

Собственно, в этом режиме уже давно живет Северная Корея. Лихорадочное увеличение числа ядерных зарядов и строительство ракетных полей в Китае, также прозрачно намекают о реалиях будущего неспокойного мира, где ядерное оружие является главной гарантией выживания на фоне обесценивания любых дипломатических договоренностей и распаде существовавшей до недавнего времени системы международного права.

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