Мнение «аналитика»: Об угрозах Путина… Сработают?

Пожалуй, самым интересным на нынешнем совещании Владимира Путина с постоянными членами Совбеза России были не слова президента, а реакция на них министра иностранных дел Сергея Лаврова. Оно и понятно: тяжело уже в таком возрасте играть «петрушку», оправдывающего своего патрона.

А оправдывать было что… Впервые с середины 1980-х, когда при тогдашнем генсеке ЦК КПСС Юрии Андропове было принято по-настоящему жёсткое решение в отношении Запада, случилось нечто подобное.

Де-факто глава государства предложил окончательно отказаться от от моратория на развертывании ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. «Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решения о том, где — если это потребуется для обеспечения нашей безопасности — их размещать», — сказал Владимир #Путин.

#Россия еще в 2019 году приостановила участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), после того как тогдашний президент США Дональд #Трамп объявил об односторонней приостановке своих обязательств и начале выхода из договора.

«Мы в 2019 году объявили о том, что мы не будем их производить, эти ракеты, и не будем их размещать до тех пор, пока Соедёненные Штаты не будут размещать эти системы в каком-то из регионов мира», — заявил на заседании Совбеза российский президент.

По словам Владимира Путина, сейчас #США «не только производят эти ракетные системы, но уже привозили их в Европу на учения, в Данию». «Совсем недавно было объявлено, что они находятся на Филиппинах. Неизвестно при этом, вывезли они оттуда эти ракеты или нет», — добавил он. «В любом случае нам нужно на это реагировать», — заключил глава государства.

И, по сути, это означает новый виток гонки вооружений. Ядерных в том числе.

Угроза?

Несомненно.

Отреагирует на неё Запад?

Сомнительно.

Во всяком случае, поручение нового российского министра обороны Андрея Белоусова Генштабу предложить меры оперативного реагирования на полёты американских стратегических беспилотников над Чёрным морем особой тревоги у Пентагона не вызвало. Американские военные самолёты и беспилотники продолжат полёты в международном воздушном пространстве в рамках закона, заявила на брифинге заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. По её словам, ВВС #США продолжат «летать, осуществлять морские походы и действовать в международных водах и международных воздушных пространствах, где это разрешено законами». Видимо, Вашингтон не верит, что #Россия будет сбивать «Рапторы» вне своих воздушных границ.

Не верит он и в бряцание ядерным оружием. Предыдущие заявления некоторых политиков обесценили здесь все слова.

Но в Кремле в магию угроз по-прежнему верят?

Или решились «жать на кнопку»?

—