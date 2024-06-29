Дебаты Байдена и Трампа стали катастрофой для демократов — Джеймс Комер

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На дебатах между Джо Байденом и Дональдом Трампом американский народ увидел президента, который находится «в состоянии умственного упадка», считает конгрессмен США Джеймс Комер. В эфире Newsmax он подчеркнул, что это выступление Байдена было полной катастрофой для Демократической партии, а утверждения СМИ о его добром здравии и отсутствии коррупции в президентской семье — это ложь.

Мы приветствуем конгрессмена от штата Кентукки и председателя Палаты представителей по надзору Джеймса Комера. Конгрессмен, доброе утро. Не тот ответ, который, как мне кажется, мы ожидаем от некоторых СМИ. Что вы думаете о выступлении Байдена вчера вечером?

ДЖЕЙМС КОМЕР, конгрессмен США: Американский народ увидел то, что мы наблюдаем в Конгрессе уже два года. Президента, который находится в состоянии умственного упадка, президента, который не в состоянии выполнять свои обязанности до конца срока, а тем более ещё четыре года после него. И я думаю, что американский народ должен увидеть, что основные средства массовой информации, которые продолжают постоянно писать статьи, рассказывая о том, как он отжимается каждое утро, что он самый умный парень в этой комнате и всё такое, — это ещё одна ложь, на которой были пойманы основные средства массовой информации, как и ложь о ноутбуке.

Как и ложь о том, что нет никаких доказательств коррупции в семье Байденов. Я имею в виду, что вчера вечером американский народ увидел это в реальном времени. И я думаю, что это очень вредно для кампании Байдена. И я видел нескольких демократов в зале, которые шли на это интервью сегодня утром. Они даже не смотрели мне в глаза. Они не знают, что делать. Они в панике. Они беспокоятся не только о том, что потеряют президентское кресло, но и о том, что потеряют большинство в палате представителей, и проиграют губернаторские гонки. Я имею в виду, это полная катастрофа для Демократической партии.

Дата выхода в эфир 28 июня 2024 года.