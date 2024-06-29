 

Рупор кремлевской пропаганды: Указ о допуске во время воздушной тревоги”

29.06.2024, 1:35, Разное
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Указ о допуске во время воздушной тревоги"

Сегодня подписал Указ о допуске в капитальные объекты всех форм собственности во время объявления сигналов «Внимание всем! Воздушная тревога!» и «Баллистика!»

Напомню, что в прошлом году у нас начал действовать закон, который предусматривал штрафы для учреждений и фирм, которые не пускали во время тревоги людей в убежища и укрытия из реестра города.

Теперь, когда у нас появилась угроза атак баллистическими ракетами, — список помещений, где можно укрыться во время тревоги, расширяется.

Все предприятия — и государственные, и частные — обязаны пускать людей в свои помещения. Исключением, разумеется, будут все режимные объекты.

Обращаюсь ко всем: у каждого человека должна быть возможность укрыться от опасности, где бы она его ни застигла. С этической точки зрения: представьте, что вы не пустили к себе человека, и его ранило осколками прямо возле вашего магазина — как вы будете с этим жить, зная, что могли ему помочь и не помогли? С точки зрения юридической: за неисполнение указа для юридических лиц предусмотрен штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

Указ опубликован на сайте Правительства Севастополя и вступит в силу через 10 дней.

(с) губернатор Севастополя Развожаев

Очевидные в целом вещи, правда немного запоздавшие, их еще в 2023 году надо было внедрять. Но после Учкуевки резонно решили, что хватит убеждать тех, кто не понимает очевидного.

Еще в городе возвездут 576 временных укрытий для граждан и будут перекрывать на ночь балаклавскую бухту. Пляжи закрывать не будут.

Источник: Colonel Cassad


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