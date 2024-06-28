Мнение: История Байденов

За что демократы в США так ненавидят Трампа

В принципе, понятно, что в самой Демпартии США еще в 2016 году никому и в страшном сне не могло привидеться, что где-то в будущем “сонного Джо” Байдена еще придется выдвигать аж в президенты. Этого и не должно было никак случиться: 2020-й год был закреплен, естественно, за Хиллари – она должна была, “как положено”, после своего несомненно успешного первого срока 2016-2020 пойти на второй. Кто там будет еще в 2024 – в Демпартии, думаю, четко не планировали, но представлять, что им будет Байден (??) – такой фантазии наверняка не мог себе позволить ни один функционер. Байден и в 2016 уже числился чересчур старым и не слишком здоровым. Ему на финише последнего срока Обамы дали сделать последний свой “дембельский аккорд” – пристроить сынишку на синекуру в Украине за счет средств АМР США (средств американского бюджета, выделение которых Украине сам Байден и курировал как вице-президент) – и его проводили на пенсию с должным почетом. Партейцы считали (не без оснований), что это легкое хищение никто в самих США расследовать особо не будет, поскольку фигура отставника Байдена, ушедшего “на покой”, никого не заинтересует.

Если б сам Байден сохранял какие-то амбиции, он бы, наверно, не светился так уж откровенно, пристраивая сына-наркомана в стремную Украину ради каких-то нескольких сот тысяч халявных долларов – ведь ясно, что такая информация могла бы стать поводом для мощнейшего скандала на выборах. Но он искренне считал, что его карьера в политике завершена – прежде всего потому, что приходит “эра Хиллари”, а если точнее “эра Клинтонов-2”, а у Хиллари много своих людей. Она, как мы помним, взяла своим вице другого человека.

А если вспомнить 2016 год – ни у кого, кроме разве что некоторых блогеров, не было во всем мире ни малейших сомнений, что президентом после Обамы станет Хиллари, причем – без особых проблем, так как Республиканская партия в кризисе и у них попросту нет достойных кандидатов, а вот Хиллари раскручена, популярна и обладает мощной поддержкой.

Так бы оно и было, если б в этот круг расчисленных планет не влез внезапно Трамп, вынырнувший непонятно откуда как черт из табакерки. Особенно забавно, что Трамп вообще-то из Нью-Йорка, самого, можно сказать, “демократического логова”, который всегда голосовал за демов. И сам Трамп, естественно, тоже был “демократом”, и даже как-то, кажется, в “нулевых”, пытался принять участие в праймериз Демпартии – но получил отлуп. Затаил обиду – и перескочил к республиканцам, для которых он в 2016 тоже был, понятно, чужаком и перебежчиком. Лишняя причина, чтобы на успех Трампа, даже не беря в расчет силу Хиллари, никто не ставил.

Однако “рыжий черт” совершенно неожиданно для всех (кроме некоторых блогеров) сначала завоевал номинацию (уже это считалось невозможным) от “красных”, а потом и победил “всемогущую Хиллари”, обойдя ее в ключевых штатах. И это полностью поломало все расчеты “демократов” на будущее спокойное и тотальное господство в политике США (для которого, казалось, были все основания).

Думаю, в этом и только в этом причина бешеной, совершенно иррациональной ненависти, переходящей буквально в пену на губах, охватившей добрую половину Америки (и почти все СМИ) в отношении Трампа начиная прямо с 2016 года. Трамп для них – “человек ниоткуда”, выскочка, внезапно вскочивший чирей на заднице. Сам его “въезд” в Белый дом развалил, видимо, массу закулисных сделок на миллиарды, остановил многообещающие карьеры, помешал широкому внедрению “повесточки”. Даже не потому, что Трамп как-то ей активно препятствовал – а уже просто тем, что он ЗАНИМАЛ ЧУЖОЕ МЕСТО.

Невероятными усилиями, ломая через колено даже американскую выборную систему, Трампа “на грани фола” смогли выдавить из Белого дома. Очень похоже на то, что имел место некий сговор – то есть Трампа предала собственная партия (как минимум ее часть, безусловно, продолжала считать его “чужаком, лишь использующим партию”, даже после его триумфа на выборах).

Но, думаю, “демов” в США (включаем в это понятие и их “спонсоров”) захлестнули эмоции; после Обамы, когда они смогли пропихнуть в президенты США аж НЕГРА, сломать самый мощный стереотип американской политики на протяжении столетий – они, видимо, решили, что теперь всемогущи и держат бога за бороду, и поэтому – разучились проигрывать. Победа “выскочки” Трампа взбесила их настолько, что они решили “показать силу” – и это не было рациональным решением.

Интели по обе стороны океана теперь блеют, что поражение Трампа якобы “показало, что в Америке главное – это институты!” и это будто бы “показывает, насколько прочна демократия!” – тогда как на самом деле всё случилось ровно наоборот: поражение Трампа человеку с явным Альцгеймером в результате очевидных “вбросов”, ставших возможными ввиду НАМЕРЕННОГО слома основ избирательной системы в США, показало, что заодно уже сломаны и не работают те самые “институты”, которые по идее призваны, наоборот, защищать демократию (то есть прежде всего процедуру голосования) от намеренных искажений. Речь про независимый суд, независимую прессу, избирательные комиссии – все они провалились в 2020 году.

Байдена в “президенты” подняли буквально по тревоге. Демократы явно хотели бы обойтись без него – но Хиллари после поражения в 2016 явно расклеилась, да и доверие к ней как к неудачнице “даже против Трампа” оказалось подорвано. Выбирать кого-то из “молодых да ранних” Демпартия тоже не рискнула, так как у нее был свой чирей в заднице внутри самой Партии – сенатор Берни Сандерс, с завиральными идеями типа “сделать образование бесплатным”, кумир университетской молодежи. Против сенатора-социалиста на праймериз надо было выпустить только не меньшего “тяжеловеса” – а таким оказался только уже было списанный в утиль Байден. Байдена достали из помойки, подштопали – и решили, что сойдет.

Трамп не дремал – он попытался в личном (!) разговоре по телефону с Зеленским – по суперзащищенной президентской связи – побудить его в 2019 году оказать “американскому народу” услугу: провести внутриукраинское расследование и сообщить, каким образом в 2015 году вице-президент Байден, будучи спецпредставителем по Украине от США, надавил на Генпрокурора Украины, требуя прекратить расследование по сыну Байдена Хантеру. Генпрокурора интересовало, как так получилось, что Хантеру платят жалованье из средств американской помощи Украине? А Трамп просил Зеленского выяснить, как Байдену удалось добиться от предшественника Зеленского увольнения слишком любопытного генпрокурора. Может, Байден, прикрывая хищение средств USAID в пользу своего сына, злоупотреблял своим положением? И прикрывал взятку, которую таким образом дала незалежная самому Байдену из американских же средств? (в России такое более точно называется “откат”).

Зеленский от такой “просьбы” оказался меж двух огней. Но отвечать Трампу ему не пришлось; на его счастье, содержание конфиденциального разговора двух президентов меж собой разгласил… офицер связи США, отвечавший по долгу службы за бесперебойную работу сверхсекретной линии связи президента США. Он разговор Трампа и Зеленского аккуратно записал, а потом пошел с ним… в Конгресс США. Как настоящий патриот, с просьбой к старшим товарищам разобраться: вот я тут подслушивал разговоры нашего президента – скажите: а нет ли в его болтовне государственной измены?

В Конгрессе демократы тут же устроили страшный скандал, действительно обвинили Трампа в государственной измене, затеяли ему очередной импичмент, бдительного офицера наградили и вознесли до небес – и угрозу от “дембельского аккорда” чадолюбивого Джо отвели.

И потом отвели еще раз, уже в канун самих выборов, когда буквально блокировали не только ВСЕ СМИ, но даже и все (кроме ЖЖ) соцсети с информацией о “лептопе Хантера Байдена”. Чертов наркоман не придумал ничего лучшего, как отдать свой личный лептоп в починку в обычную мастерскую, да еще и… забыл о нем. Лептоп пролежал несколько месяцев, никто не приходит, тогда его открыли – а там… Мама дорогая. Собственно, в нем было все то, что и ожидаешь увидеть в лептопе наркомана, у которого папа – бывший почетный сенатор и вице-президент США: фоточки, видео и откровенные дневниковые записи.

Всем сколь-нибудь влиятельным газетам и журналам США просто запретили об этом лептопе вообще упоминать, а соцсетям приказали (!) нещадно блокировать все записи про этот лептоп и сына президента, а тем паче – если кто-то пытается рассылать сообщения мелких и “скандальных” СМИ об этом лептопе. Илон Маск недавно, купив Твиттер, выложил информацию о том, “как блокировали Твиттер”. Опираясь на внутреннюю информацию самого Твиттера, он рассказал, как “помогать” цензуре в твиттер пришла специальная команда… офицеров из ФБР.

Одна странность во всей этой опупее, когда на устах повисает вопрос “Как, Холмс?!” Ясно ведь, что спешное выдвижение Байдена в президенты против Трампа было в 2020 во многом спонтанным, даже можно сказать, аварийным решением условно “демократов”, вынужденным решением. Они не могли не отдавать себе отчет, что крайне нещепительный и “с рыльцем в пушку” старый взяточник Байден – это лишь затычка, способ как-то спихнуть Трампа, “а потом подумаем”.

Но вот они Трампа действительно спихнули – и у них было еще целых 4 года, чтобы подобрать токсичному и больному Байдену кого-то на замену, получше и помоложе. 4 года просвистели – и мы видим, что у Демпартии кроме Байдена НИКОГО НЕТ. Вот как так? Запланировать его на второй срок? Но это опасно просто по технике безопасности: Байден в таком возрасте, что он может в любой момент умереть “просто так”, даже без каких-то причин. И что тогда?