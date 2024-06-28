JF – конфликт на Украине — ярчайший пример провала идеологии американской исключительности

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Владимир Зеленский живёт иллюзиями, если считает, что Украина может вернуть Крым, уверен редактор портала Antiwar.com Кайл Анзалоун. В интервью Judging Freedom он подчёркивает, что это совершенно невозможно. Без согласия Запада завершить конфликт невозможно, но у него нет реалистичных целей на Украине, а власти США слишком высокомерны и убеждены в американской исключительности. Однако их вера в то, что Америка способна переломить динамику конфликта, абсолютно абсурдна.

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО, ведущий: Что можно сказать о неготовности властей США обозначить, какова их цель на Украине?

КАЙЛ АНЗАЛОУН, редактор Antiwar.com: Они не могут признать правды. Ведь они сулили украинцам ведущую роль на переговорах и нашу поддержку во всём, что они решат делать. Зеленский же совершенно спятил, даже его собственные советники говорят, что он живёт иллюзиями и мессианским комплексом, считая, что Украина ещё может выйти к границам 1991 года, то есть отвоевать и Крым*, и территории на севере, востоке и юге. На данный момент это представляется совершенно невозможным. Украине трудно даже обороняться от российских сил. Абсурдно предполагать, что она устроит такое крупное наступление и вернёт не только донбасские регионы, но и Крым, и называть это единственным условием для завершения военного конфликта совершенно нелепо.



Администрация Байдена боится отказаться от своей позиции, что мы позволим украинцам делать всё что угодно и будем их для этого вооружать, поэтому реалистичных целей для завершения этого военного конфликта на Украине для США и Запада действительно нет. А некое согласие со стороны Запада необходимо, иначе конфликт завершиться не может.

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: Уверен, сенатор Грэм, Виктория Нуланд или Хиллари Клинтон в приватном разговоре могли бы сказать вам, что их цель — убрать Владимира Путина с президентской должности, используя Украину как таран. Но едва ли сегодня кто-то может всерьёз об этом говорить или ожидать подобного.

КАЙЛ АНЗАЛОУН: Верно. От Нуланд и Грэма ждёшь большей компетентности, но это прожектёры, мнящие себя умнее всех прочих. Помните, уходя, Виктория Нуланд говорила, что мы преподнесём РФ неприятные сюрпризы на поле боя. Может быть, она действительно считает, что есть что-то, что в итоге переломит динамику. На данный момент это представляется полным абсурдом. Все гости вашей программы вот уже сколько лет говорят об истинном положении дел, но, похоже, что люди у власти, во-первых, не очень умны, а во-вторых, исполнены высокомерия и просто считают, что могут делать в отношении остального мира всё, что им заблагорассудится, и в итоге мир прогнётся под их манеры и представления.

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: Такова идеология американской исключительности, появившаяся после Второй мировой войны, раздутая такими людьми, как Джордж Буш — младший и Дик Чейни, и подхватываемая всеми президентами с тех пор, а может, и со времён ещё Эйзенхауэра. Ярчайший пример провала.

Дата выхода в эфир 24 июня 2024 года.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года. (прим. ИноТВ).