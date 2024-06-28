YouTube внедряет функцию Jump Ahead с ИИ для перемотки скучных моментов

Видеохостинг YouTube представил пять новых функций, улучшающих пользовательский опыт. Об этом сообщается в блоге разработчиков. Ключевой функцией стала Jump Ahead, которая позволяет автоматически перематывать видео на самые интересные моменты с помощью анализа поведения зрителей при помощи ИИ-алгоритмов.

Эта функция пока доступна только пользователям с платной подпиской. Jump Ahead быстро переходит к наиболее просматриваемым частям или пропускает часто пропускаемые минуты. Сейчас функция доступна только американским подписчикам Premium на Android. Среди других обновлений – режим “Картинка в картинке” для коротких Shorts, позволяющий сворачивать приложение, сохраняя мини-окно с видео поверх других.

В экспериментальном режиме запущены Smart Downloads, автоматически сохраняющие короткие видео для офлайн-просмотра и Ask – бот для рекомендаций. Напомним, в РФ появился аналог американского YouTube.