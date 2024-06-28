 

Red Magic 9S Pro бьет рекорды в AnTuTu еще до официального релиза

28.06.2024, 20:45, Разное
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В преддверии презентации линейки игровых смартфонов Red Magic 9S Pro в китайской социальной сети Weibo были опубликованы результаты прохождения новинкой теста AnTuTu. Гаджет установил новый рекорд производительности.

Кодовое название смартфона Red Magic, участвовавшего в тесте, — NX769S_V2A. Он оснащен улучшенной версией чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version (LV) в сочетании с 24 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти. В тесте AnTuTu смартфон набрал 2 369 542 балла.

По словам представителей Mobiltelefon, такой высокий результат стал возможен благодаря активной системе охлаждения с турбиной, которая эффективно отводит тепло от чипа Snapdragon 8 Gen 3 LV. Согласно данным теста, этот чипсет — переименованная версия Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, которая отличается от обычного 8 Gen 3 более высокими частотами сверхмощного ядра.

Официальная презентация игровых смартфонов серии Red Magic 9S Pro запланирована в Китае на 3 июля. Появятся ли новинки за пределами КНР и какова будет их стоимость, пока неизвестно. Red Magic — это линейка геймерских гаджетов от Nubia, дочернего бренда популярной китайской компании ZTE.


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