Мнение: Почему Боливия важна для России, причины бедности Венесуэлы и заработок на теневом флоте

1. В Боливии позавчера провалилась попытка государственного переворота против нынешних боливийских властей, более-менее дружественных России. О том, почему эта не имеющая выхода к морю южноамериканская страна важна для России, пишет телеграм-канал Говорит ТопаZ & Española (ссылка):



Теперь что касается наших заокеанских интересов.

Боливия — крупнейшая по залежам лития страна в мире. 24% мировых запасов. И в прошлом году Росатом подписал рамочное соглашение о строительстве промышленного комплекса по добыче и производству лития в этой стране.

Под боливийский литий как раз строится гигафабрика литий-ионных батарей в Калининградской области.

Ну а перед заходом в страну Росатома обломали немцев, которые сами хотели разрабатывать там месторождения.

Кстати, президент Боливии Луис Арсе ругает США за раздувание конфликтов по всему миру и, вообще, последовательно занимает мирную позицию. В частности, Боливия разорвала дипотношения с Израилем из-за того, что друзья США «совершают преступления против человечности» в секторе Газа.

2. Инженер-нефтяник в своём блоге на Дзене подробно разбирает вопрос о том, почему Венесуэла, – самое богатое залежами нефти государство в мире, – является такой бедной страной. Цитирую выводы (ссылка):



А. Большая часть нефти страны представляет трудноизвлекаемые запасы в виде высоковязких нефтей или битумного песка. Это требует больших затрат и инвестиций в сравнениями со странами, поставляющими традиционную легкую нефть.

Б. Нефть в Венесуэле привела к развитию “голландской болезни”, когда бум в одной отрасли привел к полному упадку в других отраслях экономики.

В. Власти страны, независимо от их политических пристрастий и ориентации, проводили популистскую политику, деньги, полученные от продажи нефти шли не на диверсификацию и развитие промышленности и других секторов экономики, а просто проедались в широком смысле этого слова.

Г. Страна находится в состоянии своеобразного цугцванга. Если пожертвовать суверенитетом, то западные компании просто начнут выкачивать недра, оставляя стране крохи. Если же компаний не будет – то на добычу нефти и обхода санкций нет ни денег, ни технологий. Поэтому надо искать других партнеров, например китайских и российских.

Д. Один из немногих альтернативных путей будет создание своеобразного картеля стран под санкциями, что позволит находить пути их обходя и борьбы в условиях санкционного давления, потому что как показывает практика, в такой ситуации может оказаться любая страна.

3. Теневой флот нефтяных танкеров, который за последние два года создала Россия, можно использовать не только для перевозки русской нефти в обход санкций (ссылка):

Венесуэла стала пользоваться услугами «теневого флота» для поставок нефти на Кубу.

Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA начала использовать танкеры, плавающие «за пределами радаров», для снабжения своего ближайшего политического союзника Кубы.

Ранее Куба и ее основной поставщик нефти Венесуэла на протяжении более десятилетия использовали исключительно собственные танкеры, пишет Reuters. Однако, из-за задержек с техобслуживанием некоторые суда были выведены из строя.

Большая часть танкерного флота, принадлежащего Венесуэле и Кубе, находится под санкциями США, что также ограничивает их передвижение. Переход на теневой флот, управляемый третьими сторонами, без западной страховки с «ложными сигналами местоположения», явился логичным продолжением процессов.

Напомню, морские перевозки — это тоже ненефтегазовые доходы, то есть доходы, которые помогают нам избежать попадания в венесуэльскую ловушку.