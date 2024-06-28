Невролог Гайфутдинов: Малоподвижный образ жизни провоцирует деменцию

Невролог Рустем Гайфутдинов предостерегает от последствий малоподвижного образа жизни, который способствует развитию метаболического синдрома – состояния, усиливающего риск деменции, диабета, атеросклероза и ожирения в пожилом возрасте.

По словам специалиста, у малоподвижных людей чаще наблюдаются гипертония и депрессивные расстройства. Кроме того, пассивный образ жизни приводит к раннему поражению сосудов головного мозга, что увеличивает вероятность развития деменции.

Движение – жизненно важная потребность, наряду с воздухом и водой. Лень – один из ключевых факторов развития сердечно-сосудистых патологий. Здоровый образ жизни без вредных привычек способен значительно продлить жизнь.

Невролог настоятельно рекомендует активность, особенно в возрасте от 45 до 60 лет, чтобы снизить вероятность деменции. Для поддержания достаточного уровня активности эксперты советуют ежедневно проходить не менее 10-15 тысяч шагов.

Малоподвижность может привести к широкому спектру проблем со здоровьем. Физическая пассивность – главный фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как ишемия, инфаркт миокарда и инсульт, отмечает невролог Александра Алехина. К тому же недостаток активности и переедание ведут к ожирению, которое, в свою очередь, повышает риск диабета, гипертонии и онкологических заболеваний.

У малоподвижных людей ослабевают мышцы и кости, повышая риск артрита и остеопороза. Помимо этого, малоподвижный образ жизни может вызвать боли в суставах и позвоночнике.

Физическая пассивность способствует возникновению депрессии, тревожности и прочих психических расстройств. Регулярные физические нагрузки, напротив, стимулируют выработку гормонов счастья эндорфинов, которые улучшают настроение и общее психическое состояние.

Малоподвижность ослабляет иммунную систему, делая организм более восприимчивым к инфекциям и заболеваниям. Физическая активность укрепляет иммунитет и повышает общую сопротивляемость организма.

Недостаток движения может вызвать также запоры и прочие нарушения пищеварения. Регулярные физические упражнения способствуют нормализации работы кишечника и улучшению метаболизма.

Парадоксально, но малоподвижный образ жизни может приводить к хронической усталости и сонливости. Физическая активность, напротив, улучшает качество сна и повышает уровень энергии в течение дня.