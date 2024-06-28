 

Кардиолог Кореневич объяснила, стоит ли беспокоиться за скачки давления

28.06.2024, 19:38, Разное
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Кардиолог Анна Кореневич прокомментировала озабоченность многих людей по поводу скачков артериального давления в течение дня. Она подчеркнула, что такие перепады часто являются естественной реакцией организма на изменения окружающей среды и повседневные стрессы.

Настоящую опасность представляет хронически повышенное давление, связанное с гипертонией или спазмом сосудов. Постоянно высокое АД является основным фактором риска инфарктов, инсультов и внезапной смерти.

“Здоровые люди могут испытывать незначительные скачки давления в течение дня, не замечая этого. Однако если такие перепады сопровождаются неприятными ощущениями – жаром, потливостью, болью в груди или животе, паникой или страхом смерти, – необходимо незамедлительно обратиться к врачу для обследования”, – предостерегла Кореневич.

Она добавила, что скачки давления в жару часто обусловлены психоэмоциональными факторами, которые требуют не столько медицинской, сколько психологической и психиатрической помощи.

“Повышение давления может быть реакцией на приступ страха. Требуется решать проблемы, которые вызывают это состояние, а не только принимать лекарства”, – отметила кардиолог.


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