 

Россияне подвергаются новому виду мошенничества, связанного с недвижимостью

28.06.2024, 19:38, Разное
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Россияне подвергаются новому виду телефонного мошенничества, связанного с недвижимостью, заявил глава комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Об этом пишет News.ru.

Мошенники звонят гражданам и убеждают их добровольно отказаться от права собственности на землю якобы из-за накопившихся долгов, якобы возникших вследствие нарушений земельного законодательства. Подобные нарушения якобы выявлены Госземнадзором.

Гаврилов подчеркивает, что отказаться от права собственности в РФ можно только добровольно. Даже если нарушения земельного законодательства действительно имели место, владельцу недвижимости грозит лишь штраф от 5 до 20 тысяч рублей.

“Если слышите по телефону о каких-то нарушениях и ответственности за них — это точно мошенники”, — заключил депутат.


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