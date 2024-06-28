 

Белый дом: Байден «убедительно победил» на дебатах, но в следующий раз вместо него выступит вице-президент Харрис

28.06.2024, 19:33, Разное
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Белый дом официально прокомментировал итоги недавних дебатов нынешнего и предыдущего президентов Джо Байдена и Дональда Трампа. По словам спикера Карин Жан-Пьер, Байден одержал «убедительную победу», однако у него много дел государственной важности, поэтому в следующий раз на дебатах вместо него выступит вице-президент Камала Харрис.

Жан-Пьер заверила: больше нет никакой необходимости, чтобы Байден дальше лично участвовал в дебатах.

«Президент Байден одержал убедительную победу в дебатах и доказал американцам, что пребывает в прекрасной форме и ему можно доверять управление. Теперь президент намерен сосредоточиться на важных государственных делах и вернуться в плотный график, который, к сожалению, не позволит ему и дальше участвовать в дебатах. На следующей встрече с бывшим президентом его заменит вице-президент Камала Харрис», – объявила она.

Отвечая на вопрос журналистов о том, почему Байден победил, если он набрал лишь 33% голосов зрителей CNN, представитель Белого дома сказала, что не может комментировать вопросы, касающиеся особенностей работы телеканала и его опросов.

«Это не в компетенции Белого дома – объяснять, почему телеканал отобразил те или иные результаты. Возможно, произошла техническая ошибка, или система голосования была взломана. Белый дом не может и не должен давать ответ на этот вопрос. В любом случае все американцы, вся американская нация – все были свидетелями того, как президент Байден продемонстрировал высокую квалификацию, талант оратора… Никто не сомневается в том, что президент Байден победил на дебатах», – сказала Карин Жан-Пьер.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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