Мнение: Процент обвинительных приговоров в США, подмена марихуаны и перехват легализации нелегалами

1. Ещё раз про старый упрёк, согласно которому в России процент обвинительных приговоров в судах приближается к 100%, тогда как в США и Британии он намного ниже. Напомню, системы англосаксонского и континентального права работают иначе. В России просто не доходят до суда дела, которые там заведомо развалятся. Если в Британии мистера Смита оправдывают в суде, то в России дело аналогичного мистера Смита не попадёт в суд: с большой долей вероятности, мистера Смита просто опросят в полиции и отпустят домой, так как не найдут веских оснований для возбуждения уголовного дела. Собственно, каждый, кто практически работал с нашей системой правосудия, отлично об этом осведомлён.

Так вот, интересное. Оказывается, в Соединённых Штатах система выстроена таким образом, что попавшему в лапы федерального правосудия вырваться из когтей очень тяжело. Алексей Николов, генеральный директор телеканала RT, пишет об этом в связи с недавней историей Джулиана Ассанжа, которого американцы продавили на признание вины (ссылка):



Итак, уважаемые знатоки, вот вам вопрос. Как вы думаете, какой процент расследований, проводимых в США на федеральном уровне (обращаю внимание на эту подробность: сюда не входят расследования, проводимые на уровне округа и штата) заканчиваются признанием обвиняемого виновным? Подсказка: в это число попадают и все те случаи, когда следователь, видя, что основное дело в суде явно развалится, начинает придумывать человеку новые обвинения, порой совершенно абсурдные, но с потенциальными сроками в 10-15-20 лет тюрьмы, запугивает подследственного, а потом предлагает: признай себя виновным по какому-нибудь небольшому обвинению, и мы заключим сделку, по которой ты не сядешь в тюрьму (ну, или сядешь ненадолго), а все остальные обвинения мы, так и быть, снимем. Впрочем, у тебя всегда есть и другой вариант: не признавай себя виновным и готовься к следственным действиям на долгие годы. В результате, возможно, тебя суд и признает невиновным. А может, и нет. Подумай хорошенько и сделай правильный выбор. В английской лексике для такой тактики следователей даже появилось специальное слово — overcharging [оверчарджинг].

Понятно, что практически любой человек в такой ситуации предпочитает не играть в Джордано Бруно и соглашается на сделку. В этом случае он вообще избавлен от судебного процесса. Но при этом результатом расследования формально является признание человека виновным, т.е. прокурор — молодец, хорошо работает, заработал шоколадку.

И теперь напоминаю вопрос: как вы думаете, какой процент федеральных расследований в стране непрерывного правосудия (снова и снова вспоминаю великую фразу нашей иконы правозащитного движения: «В Америке просто так никого в тюрьму не сажают») завершается признанием человека виновным?

А вот спорим, что сейчас вы удивитесь. По данным исследования Pew Research Center 2019 года этот показатель составлял…

…барабанная дробь…

99,6 %

Если вам это кажется невероятным — проверьте. Вот здесь, например, есть на это исследование ссылка.

2. Виктор Мараховский пишет, как легализация лёгких наркотиков вылилась в итоге в легализацию средних наркотиков (ссылка):



Наша жизнь, ув. друзья — это бесконечная трагедия переодеваний.

В том смысле, что огромную роль в повседневности играют одни и те же вечные волки, примеряющие всё новые моднявые овечьи шкурки и запрыгивающие в них в ничего не подозревающие стада рассеянных граждан.

Например, на днях кое-кого впечатлила новость о том, что немецкая полиция перед матчем Англия — Сербия предупредила, что будет докапываться до граждан с пивом, но не будет докапываться до граждан с косяками. Потому что «алкоголь может вызывать агрессию, а от марихуаны люди просто получают удовольствие».

Данная новость интересна на фоне ряда свежих публикаций, например:

«Новое исследование, опубликованное в журнале Psychoological Medicine, показало, что подростки, употребляющие каннабис, подвергаются в одиннадцать раз более высокому риску развития психозов по сравнению с теми, кто не употребляет этот наркотик».

…В битве с агрессивным пивом (в Германии, да) побеждает весёлая марихуана, от которой у людей всё хорошо. Просто от неё становятся психами.

Что произошло? Очень простая вещь. Дело в том, что когда в цивилизованном мире началась «культура движения за легалайз», на дворе стояли 1970-е, когда в продававшейся из-под полы конопле среднее содержание тетрагидроканнабинола составляло 1%. А ЛЕГАЛИЗОВАЛИСЬ под видом весёлых хихи-сигареток монстры целевой наркотической корпоративной селекции с содержанием собственно яда около 20%.

То есть нечто в десятки раз более убойное.

3. Одним из аргументов за легализацию лёгких наркотиков в США было то, что это должно привести к сокращению нелегального рынка наркопроизводителей и наркодилеров, и вообще к падению уровня связанной с наркотиками преступности. Вот промежуточные результаты.

Доходы легальных производителей марихуаны в США падают. Некоторые крупнейшие компании в этой сфере, капитализация которых составляла миллиарды долларов, обанкротились. Причина в том, что производство конопли перехватывают нелегалы, которые, по некоторым данным, контролируют сейчас 80% американского рынка (ссылка).

Наркокартели контролируют тысячи ферм на западном побережье США и в штате Оклахома. Помимо марихуаны многие производят в своих лабораториях опиоиды, которые уже признаны одной из главных причин нынешнего роста смертности и сокращения продолжительности жизни американцев. Разборки наркокартелей друг с другом, – с массовыми убийствами и расправами, как в Мексике, – цветут пышным цветом. При этом после легализации полицейским стало гораздо сложнее наводить здесь хоть какой-то порядок.

Возможно, ситуация и была бы иной, но помимо легализации американские власти широко открыли границу для миллионов нелегальных мигрантов, а также низвели собственную полицию до откровенно униженного положения во время протестов BLM.

Дежурно напомню, что тема легалайза до предела заряжена эмоциями и политикой, поэтому верить на слово статьям в СМИ и блогах ни в коем случае не стоит. Полагаю, реальные результаты легализации лёгких наркотиков мы узнаем значительно позже. Лично у меня своего мнения пока что нет: я не вижу достаточно хорошей статистики, на которой можно было бы мнение «за» или мнение «против» выстроить.