Мнение «аналитика»: О девочках в кружевных трусиках и в ЕС… Чего добились они?

Не совсем обычное #пробаб сегодня будет.

Неотделимое от злобы дня.

Когда-то давно, в позапрошлой жизни движущей силой украинского Майдана были яркие украинские девочки. Те, что хотели «кружевные трусики и ЕС». Не всем из них, но большинству повезло. Теперь они в Европе — рассказывают, какая невероятная и дружная атмосфера в Штутгарте, где футбольная сборная Украины не смогла преодолеть бельгийцев и вылетела с ЧЕ-2024.

Но всё равно у девушек — праздник. И кружевное бельё европейского качества.

К слову, самая известная девушка «за трусики», Ольга Значкова, осталась в Киеве. И теперь в своих блогах она рассказывает не о белье, но о том, где в украинской столице можно взять куриные крылышки подешевле. Быть может, думает и о том, грозит ли мобилизация лично ей.

Но у большинства девочек всё хорошо. У них праздничная атмосфера. И они всей душой болеют за украинских мужчин — за тех 11 молодых парней, которые два тайма по 45 минут пинают ногами кожаный мешок, стремясь загнать его в вертикально стоящий железный прямоугольник с сеткой. У них тоже всё хорошо, и даже невыход в финальную часть ЧЕ принёс им новые миллионы на банковские счета.

Плохо только у других украинских мужчин, которые пишут письма ненависти из окопа под Волчанском. Ещё хуже — у тех сотен тысяч, которые стали навек инвалидами, а то и навсегда легли в землю.

Их память накануне почтил украинский президент Владимир Зеленский. А «девочки в кружевных трусиках» не стали портить себе праздник этим печальным событием. Зачем? Они ведь знают, что «ребята хорошо мотивированы» и настроены только на победу. А ещё они рады, что Украину наконец-то вот-вот примут в #ЕС. Как только она выполнит 20 тыс. условий ЕК и проведёт 20 тыс. реформ.

Вот и получается, что украинские #мужчины гибнут за то, чтобы украинские #женщины хорошо пошопились и попраздновали в ЕС?

—