 

Подавшая на развод Алсу сделала заявление о восстановлении отношений с мужем

28.06.2024, 17:40, Новости дня
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Алсу поделилась, что в последнее время ее главное желание – это здоровье для ее детей, родных и близких. Она больше не мечтает о материальных подарках, а ценит здоровье и счастье своих близких людей. Также певица выразила желание создавать хорошие песни и хиты, хотя она признает, что в настоящее время сложно найти новые хиты. Однако недавно у нее вышла удачная песня, и она уверена, что если поискать, то всегда можно найти качественную музыку.

О разводе с ее бывшим супругом Яном Абрамовым, с которым она прожила 18 лет, Алсу комментариев не дает. Бракоразводный процесс был отложен на два месяца, так как Ян попросил время на примирение. Однако Алсу уже приняла решение для себя, и вряд ли будет возможность восстановить отношения.

В настоящее время артистка посвящает все свободное время воспитанию своих детей – старших дочерей и младшего сына. Она рассказала, что у нее очень теплые и доверительные отношения со старшими детьми, которые рассказывают ей о большинстве событий своей жизни. Несмотря на то, что дети имеют разные характеры, они поддерживают близкие отношения с мамой.

Недавно Алсу объявила о своем возвращении на сцену после перерыва, вызванного свадьбой и рождением детей. Она планирует возобновить активную творческую деятельность и обещает радовать поклонников новыми песнями, съемками, гастролями и выступлениями. Певица полностью возвращается к своей карьере и готова удивлять своих фанатов в ближайшем будущем.


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