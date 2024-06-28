 

Министерство цифрового развития приостановило работу из-за отключения ICQ

28.06.2024, 17:33, Разное
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Минцифры объявило о внеплановой приостановке своей работы из-за отключения популярного мессенджера ICQ. Министерство использовало мессенджер для рабочей и межведомственной переписки и теперь вынуждено перестраивать свои рабочие процессы.

В качестве альтернатив рассматриваются «Mail.ru Агент», AOL Instant Messenger и Я.Онлайн.

«Мы в своей работе всегда используем цифровые технологии. Рабочую, быструю переписку вели всегда в ICQ – это было удобно, не надо было ждать, пока факс распечатается, – подтвердили в службе внутренних коммуникаций министерства. – До августа необходимо определиться, где мы продолжим работу – естественно, с учётом требований безопасности».

Источник в Минцифры рассказал, что отключение мессенджера стало большой неожиданностью для ведомства – ни одна из российских газет своевременно не поместила сообщения об этом на свою передовицу.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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