 

Valve представила популярные игры для Steam Deck

28.06.2024, 17:30, Разное
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Valve добавила в магазин Steam новый раздел, в который вошли самые популярные игры для портативной консоли Steam Deck. Об этом пишет The Verge.

Раздел «Топ Steam Deck» обновляется ежедневно и позволяет отслеживать самые востребованные игры за неделю, месяц или год. В настоящий момент в тройке лидеров — Elden Ring, Stardew Valley и Balatro.

Реакция на игры отслеживается не только по количеству игроков, но и по частоте их запуска владельцами Steam Deck. Так, согласно Valve, Hades 2, вышедшая всего месяц назад, попала в топ игр года благодаря высокому интересу со стороны геймеров.

На странице раздела отображаются актуальные цены, скидки на игры, изменения в топе, а также совместимость игр с консолью с указанием уровня работоспособности.


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