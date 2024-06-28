Daily Mail – независимые избиратели присудили победу в дебатах Трампу

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Независимые избиратели, опрошенные J.L. Partners, сочли, что победу в первых предвыборных дебатах одержал бывший президент США Дональд Трампа — так ответили 68%, пишет Daily Mail. Большинство опрошенных также заявили, что Демократической партии пришло время найти нового кандидата на выборы в ноябре.



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Большинство независимых избирателей считают, что Джо Байден не должен представлять Демократическую партию на президентских выборах после того, как президент потерпел «катастрофу» на дебатах с Дональдом Трампом, показал эксклюзивный опрос для Daily Mail.

Как отмечает издание, в ходе дебатов Байден выглядел на все свои 81 год, постоянно терял мысль и погружался в молчание, в то время как его 78-летний оппонент умело наносил удары. Это и результаты опросов заставили высокопоставленных представителей Демократической партии задуматься, стоит ли им отказаться от кандидатуры Байдена.

Согласно опросу, проведённому J.L. Partners по итогам дебатов, 62% независимых респондентов сочли, что Байдену не следует участвовать в выборах. 68% заявили, что Трамп одержал над ним уверенную победу. Причём с этим согласны и треть американцев, которые на выборах в 2020 году отдали свой голос за действующего президента. Около 41% из них также сочли, что демократам пришло время найти нового кандидата.

«Избиратели не удивлены выступлением Байдена. Люди ожидали от него плохих результатов и считали его пожилым и некомпетентным. Это был его шанс исправить это восприятие, но вместо этого он его лишь подтвердил», — заявил соучредитель J.L. Partners Джеймс Джонсон. По его словам, Байдену ни за что не победить Трампа среди независимых избирателей, голоса которых обычно и определяют исход выборов.