 

Запад спровоцировал Путина на Украине — североирландский политик сделал «шокирующее» заявление

28.06.2024, 16:47, Новости дня
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Член Демократической юнионистской партии Северной Ирландии Сэмми Уилсон заявил, что Найджел Фарадж «лишь констатировал очевидное», когда заявил, что Запад «спровоцировал» Россию на Украине, пишет The Irish News. По словам Уилсона, РФ стремится создать буферную зону на своих границах, учитывая опыт Второй мировой войны.


AP

Депутат британского парламента от Демократической юнионистской партии Северной Ирландии Сэмми Уилсон поддержал слова лидера партии Reform UK Найджела Фараджа о том, что Запад «спровоцировал» Россию на начало спецоперации на Украине расширением НАТО, пишет The Irish News.

В ходе предвыборного мероприятия в североирландском Ларне, отвечая на просьбу оценить комментарии Фараджа, Уилсон заявил, что тот «лишь констатировал очевидное». По словам политика, президент Владимир Путин стремится к восстановлению буферной зоны на границе страны, которую «Россия всегда использовала бы в качестве средства защиты после своего опыта во Второй мировой войне».

Как напоминает издание, в Великобритании слова Фараджа вызвали широкую критику и большинство политиков поспешили осудить «повторение российской риторики». Один из присутствующих на мероприятии в Ларне североирландских политических деятелей также поспешил назвать высказывания «абсолютно шокирующими». 


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