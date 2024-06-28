 

Apple запустила в Китае и Азии гарнитуру дополненной реальности Vision Pro

28.06.2024, 16:20, Разное
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Компания Apple выпустила гарнитуру дополненной реальности Vision Pro на рынок Китая, Гонконга, Японии и Сингапура, о чем пишет официальный сайт компании.

Ранее, с февраля 2024 года, Vision Pro была доступна только в США. Гаджет теперь продается в фирменных магазинах Apple в азиатских странах.

Покупателям в Азии доступны длительные демонстрации возможностей устройства в специальных зонах с диванами, где можно разместиться вместе с консультантом и ознакомиться с гарнитурой.

На презентации в Китае присутствовала старший вице-президент Apple по ритейлу Дейдра ОБрайен, которая поприветствовала первых покупателей.

Apple адаптировала программное обеспечение Vision Pro под местные условия, предоставляя альтернативы американским стриминговым сервисам. Для гарнитуры китайская компания ByteDance разработала приложение Douyin, аналогичное TikTok.

С 28 июня предварительные заказы на Vision Pro открылись в Германии, Франции, Австралии, Великобритании и Канаде. Продажи в этих странах стартуют 12 июля.


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