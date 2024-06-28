Мнение: Кризис демократии



дебаты закончились победой Байдена

В Штатах прошли дебаты между Байденом и Трампом. Реакция вполне ожидаемая – даже вполне «демократические» эксперты пребывают в более/менее легком ужасе от состояния 81-летнего президента США (в этом году ему исполнится 82). Главный шок – от его физической формы, хотя и когнитивными способностями он своих сторонников тоже, мягко говоря, не порадовал. Все-таки болезнь Альцгеймера – дело такое… На видео с дебатов – явно глубокий старец, с ломким дрожащим голосом, почти лишенным всяких эмоций. Никаких значимых аргументов в свою пользу он не привел, что он хочет сделать для Америки так и осталось неясным. Идей, кроме «борьбы с изменением климата», у него нет.

Как, впрочем, и у его оппонента. Все полтора часа дебатов президенты – бывший и нынешний – вяло перебрасывались обвинениями в том, кто из них хуже управлял Америкой: Байден говорил, что Трамп, а Трамп – что Байден. Занятно, что предложил эту тему Байден, хотя вроде бы ежу понятно, что для него она будет заведомо проигрышной; для публики всегда болезненнее проблемы, которые они ощущают СЕЙЧАС, чем те, которые они ощущали 5 или даже 8 лет назад, и про которые уже давно забыли (обыватель ничего не помнит на глубину более полугода). Поэтому действующий президент мог бы поиграть в сравнения, если бы публика ощущала мощь и процветание «при Байдене» – на что, однако, едва ли можно рассчитывать при 9%-ной инфляции в США прямо в момент дебатов.

Если не вникать в подробности, то общее ощущение от дебатов довольно гнетущее. По идее, нам показывали двух человек, один из которых будет управлять всем миром в течение следующих после 2024-го четырех лет. При этом один из них – явный прохиндей, а второй – откровенный маразматик. И оба очень, ОЧЕНЬ стары.

Байден, впрочем, мне кажется каким-то символом безнадеги, в которую постепенно погрузился весь мир. Он – какая-то карикатура на Брежнева, который умер в 75 символом маразма, старости и дряхлости, тогда как Байден в 77, будучи вполне себе «Леонидом Ильичом» в физическом смысле, только пошел на свой первый срок. А когда теперь он стал уж и вовсе каким-то проржавевшим «роботом с планеты Шелезяка» – его еще и двинули на новый срок! Это может означать лишь одно: именно в таком, полуовощном состоянии и должен быть президент США с точки зрения неких чрезвычайно могущественных сил. Возможно, и Трамп на самом деле не устраивает те же силы, потому что он пока еще, несмотря на свои 78, слишком возмутительно живой. Политкорректно это нынче называется «Америкой управляют институты». Ну вот «институтам» явно живые и дееспособные люди в президентах надоели – от них слишком много хлопот.

Другими словами, силам, реально управляющими США, на месте президента нужен аватар, а не человек. Нечто, не обладающее собственной волей и собственными идеями – то и другое будет только мешать. Очевидно, что при таком ТЗ идеальным «правителем» будет… труп. Забальзамировать его хорошенько (чтобы не вонял) – и можно спокойно править миром от его имени. Но, если труп все-таки шокирует слишком нежную публику, то маразматик тоже подойдет. Главное – ЧТОБЫ НЕ ЛЕЗ, куда не просят.

С такой точки зрения, боюсь, дебаты закончились оглушительной победой Байдена. Он доказал – тем, Кому Надо – что на второй срок он прекрасно готов. В отличие от неприличного живчика Трампа.

Ну а все вместе это называется «кризис демократии» в самом классическом смысле слова. Не зря ведь уже многие простецы, привыкшие никогда ни о чем не задумываться, уже все-таки почуяли , неладное, глядя на длящийся с 2020 «поединок» двух старперов, Трампа и Байдена – не самых умных, не самых честных, не самых харизматичных и вообще отнюдь не самых здоровых людей в мире и в США – и наивно удивляются: а что, неужели из 350 млн. человек с гражданством США нельзя было найти людей помоложе и попривлекательнее? Или хотя бы поздоровее?

Нельзя. Потому что живые люди не нужны – демократия кончилась.