Мнение: Если коммуны возможны, зачем же коммунисты работают на капиталистов?

Читатели пишут, что в России, оказывается, есть как минимум один успешный коммунистический колхоз, колхоз «Урал». Работает, развивается, даёт стране мясо и молоко. Колхозом сами колхозники и владеют. Цитирую (ссылка):

Колхоз «Урал»

🐮 Колхоз специализируется на разведении крупного рогатого скота, производстве сырого молока.

🐮 Это крупное сельскохозяйственное предприятие, в пользовании которого находится более 20000 га. Число работающих 600 человек.

🐮 Собственниками хозяйства являются сами колхозники, раз в пять лет они выбирают правление колхоза и его председателя.

🐮 С 2010 года хозяйство имеет статус Племенного завода по разведению крупного рогатого скота черно – пестрой породы.

🐮 В 2015 году в деревне Никитина запущен новый животноводческий комплекс с роботизированной доильной площадкой, на строительство которого колхоз потратил 46 миллионов рублей.

🐮 В 2019 году количество дойных животных составляло 2050 голов. Надой на одну корову — 10’793 кг.

🐮 В хозяйстве имеется и собственный цех по переработке молока.

🐮 Колхоз «Урал» входит в число участников элитного клуба «Агро-300», «Молоко-100». По результатам работы хозяйство неоднократно получало дипломы, Почетные грамоты Правительства области.

Надо, конечно, различать современные колхозы и колхозы в СССР. Если сейчас колхозники сообща владеют колхозом «Урал», как акционеры своим предприятием, то большую часть советского периода было наоборот. Колхоз владел колхозниками: колхозники вынуждены были отрабатывать барщину, не имели права уехать и, разумеется, не имели права оставить себе результаты своего труда — урожай. Для иллюстрации, вот сцена из знаменитого советского фильма «Председатель», власти отбирают у колхозников зерно (видео).

Также следует помнить, что колхозы типа «Урала» горячо критиковал Владимир Ильич. Цитирую вождя (ПСС, изд. 5, том 36, стр. 481):

…величайшим искажением основных начал Советской власти и полным отказом от социализма является всякое, прямое или косвенное, узаконение собственности рабочих отдельной фабрики или отдельной профессии на их особое производство, или их права ослаблять или тормозить распоряжения общегосударственной власти…

Как видите, согласно Ильичу, колхозом должна владеть партия, иначе это никакой не социализм, а тот же капитализм, только в другой обёртке. Крестьян Ленин называл мелкими буржуазными элементами, последним капиталистическим классом. Таким образом, с точки зрения Ленина, нет принципиальной разницы между мелким буржуем, который держит трёх коров на своём заднем дворе, и шестью сотнями мелких буржуев, которые объединились в «колхоз» и держат уже 2050 коров.

Всё это понятно, однако давайте сделаем вид, будто мы не помним историю СССР и не читали Ильича, то есть предположим, будто современный нам колхоз «Урал» из 2024 года — это настоящий коммунистический колхоз. Рабочие обошлись без буржуев, сами управляют своим хозяйством и процветают.

В этом случае у нас не остаётся выбора, кроме как задать вопрос из заголовка поста: если коммуны возможны, зачем же коммунисты работают на капиталистов? Процитирую типичный комментарий от сторонника левых идей:

Вопрос зарплат — как раз вопрос твоей жадности, уважаемый капиталист. Можно платить (условно) рабочему 50 тысяч и летать 4 раза в год на Сейшелы или Гоа, а можно платить 80 и летать 2 раза. Никто не против, имей ты доход хоть миллиард, никто тебе в карман не заглядывает, но и людям, работающим на тебя, плати достойную зарплату, позволяющую жить, а не существовать на уровне дна. А не можешь платить — не лезь в бизнес.

Совершенно непонятно, зачем коммунисты добровольно платят дань буржую. Зачем дань собирает буржуй, понятно: чтобы на недоплаченные рабочим деньги летать на Сейшелы и Гоа по четыре раза в год. Но кто же мешает коммунистам последовать примеру товарищей из колхоза «Урал»: открыть собственный колхоз или завод, чтобы забирать всю прибыль себе и по-справедливости делить её между собой?