ZDF – ЕС откладывает принятие Грузии в долгий ящик из-за «русского закона»

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Евросоюз неоднократно выражал обеспокоенность по поводу нового грузинского закона об иностранном влиянии, сходного по своей сути с российским законом об иноагентах. Теперь ЕС приостанавливает процедуру принятия Грузии, утверждая, что нынешний курс правительства страны ставит под угрозу её вступление в Евросоюз, пишет немецкий телеканал ZDF.



AP

Европейский союз пока приостанавливает процесс вступления Грузии в ЕС, пишет немецкий телеканал ZDF. Причиной тому является нынешний курс политического руководства в Тбилиси, как сказано в декларации глав государств и правительств на саммите в Брюсселе. Совет ЕС выражает серьёзную озабоченность в связи с последними событиями в Грузии. Власти страны должны отказаться от своего нынешнего курса, поскольку это ставит под угрозу путь Грузии в ЕС и «де-факто приведёт к остановке процесса вступления».

Страна с населением 3,7 миллионов человек получила статус кандидата в члены ЕС только в декабре прошлого года, подав заявку на вступление в ЕС вскоре после начала российской спецоперации на Украине.

В качестве конкретного примера негативного развития главы государств и правительств ЕС привели новый закон об ужесточении контроля над гражданским обществом. Он был принят парламентом в мае, несмотря на массовые протесты в Грузии. Этот «русский закон» также преодолел вето, наложенное проевропейским президентом Саломе Зурабишвили.

Правящая партия «Грузинская мечта» использует закон для ужесточения отчётности неправительственных организаций, которые получают более 20% своего финансирования из-за рубежа, и обосновывает это большей прозрачностью. Аналогичный закон в РФ называет такие организации, получающие поддержку из-за рубежа, иностранными агентами. В Евросоюзе грузинский закон рассматривают как «шаг назад» по отношению к рекомендациям Еврокомиссии по статусу кандидата в члены ЕС.

Что именно стоит за курсом правительства в Тбилиси, пока неясно. Парадокс заключается в том, что правительство «Грузинской мечты» возглавило успешные переговоры о статусе кандидата в ЕС. По его собственным словам, оно придерживается курса ЕС — но в то же время поддерживает хорошие контакты с Москвой, а основатель правящей партии в прошлом утверждал, что Грузия должна защитить себя от пагубного западного влияния.