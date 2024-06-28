 

ZDF – ЕС откладывает принятие Грузии в долгий ящик из-за «русского закона»

28.06.2024, 15:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Евросоюз неоднократно выражал обеспокоенность по поводу нового грузинского закона об иностранном влиянии, сходного по своей сути с российским законом об иноагентах. Теперь ЕС приостанавливает процедуру принятия Грузии, утверждая, что нынешний курс правительства страны ставит под угрозу её вступление в Евросоюз, пишет немецкий телеканал ZDF.


AP

Европейский союз пока приостанавливает процесс вступления Грузии в ЕС, пишет немецкий телеканал ZDF. Причиной тому является нынешний курс политического руководства в Тбилиси, как сказано в декларации глав государств и правительств на саммите в Брюсселе. Совет ЕС выражает серьёзную озабоченность в связи с последними событиями в Грузии. Власти страны должны отказаться от своего нынешнего курса, поскольку это ставит под угрозу путь Грузии в ЕС и «де-факто приведёт к остановке процесса вступления».

Страна с населением 3,7 миллионов человек получила статус кандидата в члены ЕС только в декабре прошлого года, подав заявку на вступление в ЕС вскоре после начала российской спецоперации на Украине.

В качестве конкретного примера негативного развития главы государств и правительств ЕС привели новый закон об ужесточении контроля над гражданским обществом. Он был принят парламентом в мае, несмотря на массовые протесты в Грузии. Этот «русский закон» также преодолел вето, наложенное проевропейским президентом Саломе Зурабишвили.

Правящая партия «Грузинская мечта» использует закон для ужесточения отчётности неправительственных организаций, которые получают более 20% своего финансирования из-за рубежа, и обосновывает это большей прозрачностью. Аналогичный закон в РФ называет такие организации, получающие поддержку из-за рубежа, иностранными агентами. В Евросоюзе грузинский закон рассматривают как «шаг назад» по отношению к рекомендациям Еврокомиссии по статусу кандидата в члены ЕС.

Что именно стоит за курсом правительства в Тбилиси, пока неясно. Парадокс заключается в том, что правительство «Грузинской мечты» возглавило успешные переговоры о статусе кандидата в ЕС. По его собственным словам, оно придерживается курса ЕС — но в то же время поддерживает хорошие контакты с Москвой, а основатель правящей партии в прошлом утверждал, что Грузия должна защитить себя от пагубного западного влияния.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / Тест на знание самых странных вещей из СССР: помните ли вы, зачем они были нужны?

28.06 / JF – конфликт на Украине — ярчайший пример провала идеологии американской исключительности

28.06 / France 24 – вопрос о готовности Парижа к приёму Олимпийских игр заставляет мир понервничать

28.06 / Подавшая на развод Алсу сделала заявление о восстановлении отношений с мужем

28.06 / Daily Mail – независимые избиратели присудили победу в дебатах Трампу

28.06 / Запад спровоцировал Путина на Украине — североирландский политик сделал «шокирующее» заявление

28.06 / Панкратову-Черному стало плохо прямо во время юбилейного вечера: вызвали скорую

28.06 / Тест для умельцев из СССР: много ли вы знаете советских лайфхаков?

28.06 / Дорогие, бесполезные и опасные — Responsible Statecraft раскритиковал передовые вооружения США

28.06 / Экс-посол Великобритании в России – Фарадж говорит неудобную правду об Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика