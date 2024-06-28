Рупор кремлевской пропаганды: “Платформа”. Российский клон Ютуба

В России запустили сервис "Платформа" – https://plvideo.ru/

Это российский клон "Ютуба", который должен в переспективе заменить оригинальный Ютуб.

Авторы даже не скрывали, что специально делали похожий клон, но только без западной цензуры и даже в монетизацией.

Посмотрим, что из этого выйдет и сможет ли хостинг найти аудиторию.

PS. Улыбнуло лидерство в трендах "Платформы" Гачи-пародии на "Смуту".

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