 

Рупор кремлевской пропаганды: “Платформа”. Российский клон Ютуба

28.06.2024, 15:35, Разное
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В России запустили сервис "Платформа" – https://plvideo.ru/
Это российский клон "Ютуба", который должен в переспективе заменить оригинальный Ютуб.
Авторы даже не скрывали, что специально делали похожий клон, но только без западной цензуры и даже в монетизацией.
Посмотрим, что из этого выйдет и сможет ли хостинг найти аудиторию.

PS. Улыбнуло лидерство в трендах "Платформы" Гачи-пародии на "Смуту".

Источник: Colonel Cassad


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