 

В Кимрах воскрес человек, узнавший о стоимости ритуальных услуг

28.06.2024, 15:33, Разное
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О необычном случае рассказала газета «Кимрская правда» – в одном из салонов ритуальных услуг не была проведена процедура из-за воскрешения покойника.

15 июня этого года пожилой владелец ювелирной лавки Ефим Нахимзон почувствовал сильную боль и потерял сознание. Коллега по работе вызвал начальнику скорую, но ювелир скончался от инсульта, не приходя в сознание.

Узнав о произошедшем, из разных стран мира в маленький городок Тверской области слетелись родственники почившего. Ювелиру был заказан самый дорогой из возможных гроб и приобретено место для захоронения. После поминального обеда в центральном ресторане города нотариус должен был огласить завещание.

Однако когда старший сын Нахимзона, экстренно прилетевший из Хайфы, пришёл в салон ритуальных услуг для заключения сделки и услышал, что всё это обойдётся в 50 тысяч долларов, его умерший отец, 89-летний Ефим встал из гроба с криком «Хапуги! Я передумал умирать!», и вместе с сыном покинул помещение. Все остальные фрагменты церемонии были отменены, за исключением обеда в ресторане – собравшиеся решили отметить воскрешение родственника.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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