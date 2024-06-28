В России создан отечественный аналог YouTube

Компания Rteam представила видеохостинг «Платформа», который станет конкурентом для YouTube. Презентация состоялась в Региональном общественном центре интернет-технологий.

«Платформа» создана с интерфейсом и функционалом, максимально приближенными к YouTube. Она предлагает пользователям систему рекомендаций, инструменты продвижения и аналитики для блогеров. Видеоролики доступны в разрешении до 4К, с поддержкой субтитров с распознаванием русского и английского языков. Сервис способен обрабатывать до 240 тыс. запросов в секунду.

Как и на YouTube, в новой российской разработке существует формат коротких видеороликов. Также предусмотрена система модерации контента, которая будет ограничивать материалы, нарушающие российское законодательство и содержащие антироссийскую риторику.

Когда «Платформа» станет доступна пользователям, не сообщается.